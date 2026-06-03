NM LIVE – de Giovanni, Massimiliano Esposito, Coppola, Petrazzuolo, Pavarese, Mignano e Mandato

NM LIVE – de Giovanni: “Allegri al Napoli? Nessuna critica preventiva, è un allenatore vincente, Rabiot, Vlahovic e Gila? Sarei contento, ma punterei anche su dei giovani forti come Alajbegovic e Zeballos”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Evento del 2 giugno? Una bellissima occasione, Mattarella è una persona eccezionale. Ci ha ringraziati con grazia ed educazione. Nuovo Napoli di Allegri? La situazione non è ancora definita, dobbiamo attendere i primi movimenti di mercato per capire che tipo di squadra vedremo. I tifosi non devono criticare in maniera preventiva, purtroppo siamo una piazza portata all’autolesionismo, non bisogna sbagliare stavolta. Allegri è abituato a vincere e a lottare per il vertice. Col Milan la stagione è terminata malissimo, ma fino ad un mese e mezzo prima della fine del campionato era vicino al primo posto. Non è una scommessa, è una certezza, quindi vedremo sul campo. I nomi di mercato sono relativi, non abbiamo mezzi per analizzare certe cose. Modric ha speso belle parole su Allegri, ma è diverso da De Bruyne, ha un raggio d’azione minore e alla sua età può giocare ancora bene, non ha avuto nemmeno grandi infortuni. Il belga, invece, ha un raggio d’azione diverso, ma al Napoli non ha avuto la possibilità per esprimersi al meglio, anche a causa dell’infortunio. Allegri non è sciocco e farà di tutto per metterlo nelle migliori condizioni possibili, poi De Bruyne e Lukaku potrebbero anche decidere di andare via dopo una stagione difficile, dovranno essere convinti del progetto azzurro. Poi molto dipenderà anche dalla loro forma fisica, i loro ingaggi però sono pesantissimi, quindi il Napoli dovrà fare delle valutazioni. Rabiot è mancino, completerebbe benissimo il centrocampo del Napoli. Vlahovic? Sarei contentissimo, ma dipende tutto dall’addio di Lukaku. Gila è un ottimo centrale, ma spesso si fa male. Il Napoli ha tanti centrali di piede destro, quindi al momento bisogna prima valutare queste situazioni. Il Napoli sarà ancora la prima rivale dell’Inter? Non c’è dubbio. L’Inter sta trattando dei nomi importanti e diventerà più forte, quindi il Napoli dovrà provare a rinforzarsi. Gli azzurri dovrebbero puntare su dei giovani di grande prospettiva come Alajbegovic e Zeballos, presi ora potrebbero diminuire il gap con l’Inter, non si potranno fare ulteriori grandi spese per dei big”.

NM LIVE – Max Esposito: “Napoli? L’acquisto più importante è il riscatto di Hojlund, con Allegri potrebbe crescere ancora”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Allegri al Napoli? Manca solo l’ufficialità, ma bisogna risolvere questa questione il prima possibile per avviare nel miglior modo possibile la sessione di mercato estiva. Bisogna fare delle valutazioni sui giocatori già presenti in rosa, su quelli che andranno via, su quelli da prendere e anche su quelli che torneranno dai prestiti. Rabiot, Gila, Vlahovic, Kean e altri nomi accostati al Napoli? I nomi sono importanti, completerebbero una rosa già importante. L’acquisto più importante però è il riscatto di Hojlund, ha dimostrato di essere un grande attaccante, può crescere ancora tanto con Allegri in panchina. Nazionale? Tempi troppo lunghi per la ripartenza, vuol dire che non eri pronto per questa situazione. Far giocare l’Under 21 al posto della Nazionale maggiore che senso ha? Cosa si vuole dimostrare? Poi questi ragazzi non giocano nei campionati che contano, alla fine non viene fuori quasi mai nessuno. Gente come Vergara gioca solo quando si fanno male tutti gli altri, serve maggiore coraggio. Non è facile in Italia, lo capisco, perchè qui si pensa solo al risultato, ma senza cambiare questa mentalità sarà sempre più difficile. Parole di De Bruyne su Conte? Anche con Guardiola e il City non si era lasciato benissimo, poi Pep è un po’ più furbo e ha mascherato la cosa. Ha fatto queste considerazioni a fine stagione perchè non si è sentito davvero importante, per Conte nessuno era indispensabile. Anche la posizione in campo forse ha inciso. La situazione però è stata gestita bene, perchè è venuto tutto fuori solo dopo l’addio di Conte, dopo una stagione così difficile ci può stare. Guardiola accostato anche al Napoli e all’Italia? Avrà letto anche lui certe notizie, abbiamo un amico in comune italiano che gli avrà riportato qualcosa. Non credo, però, che possa realmente arrivare al Napoli o alla Nazionale italiana, i costi sono elevati. Dovrebbe abbassare i propri parametri, ma credo che possa optare per un anno di riposo, lo ha già fatto in passato”.

NM LIVE – Coppola: “Allegri è un allenatore di grande qualità, sono certo che otterrà dei risultati importanti al Napoli”

GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Eventuale anno sabbatico di Guardiola? Gli allenatori ormai hanno dei conti in banca importanti, quindi se lo possono permettere, di tanto in tanto capita perchè lo stress in questo mondo è comunque molto elevato. Parole di De Bruyne su Conte? A fine stagione, soprattutto prima dei Mondiali quando si parla ai media locali, si fanno sempre delle interviste particolari. Conte ha comunque fatto benissimo in questo biennio al Napoli, peccato solo per la delusione in Champions League. Nuovo Napoli di Allegri? Allegri non è uno sprovveduto, ho letto dei commenti negativi ingiusti. E’ un allenatore eccellente, ha ottenuto dei risultati importanti con Milan e Juventus. Punterà su alcuni elementi collaudati senza alcun dubbio. Il suo non è un gioco spettacolare, come non lo era quello di Conte, ma ottiene spesso dei risultati importanti. Resta un allenatore di grande qualità, sono certo che otterrà dei risultati importanti al Napoli”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Allegri ha incontrato Manna, vicina la risoluzione con il Milan, il Napoli segue Rabiot e Gila, le ultime sul possibile futuro di De Bruyne” Il dir.

ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Risoluzione di Allegri col Milan? Bisogna solo attendere, manca poco. Intanto è arrivato sui social il saluto di Conte al Napoli, lo stesso Conte ha passato una giornata di relax a Ischia con De Laurentiis, quindi si sono lasciati benissimo come avevamo già detto. Allegri firmerà col Napoli un biennale da 4 milioni più bonus facilmente raggiungibili, il Napoli ha le idee chiare. Mercato? Tanti i nomi seguiti, come Rabiot e Gila, in uscita andranno valutate le situazione di Anguissa e Lobotka, poi andranno seguite le situazione di Lucca, Lang e dei giovani che torneranno dai prestiti. De Bruyne? Dovrà avere un confronto con Allegri dopo i Mondiali, ma potrebbe rimanere. Lukaku ha trovato il gol con il Belgio, un bel gol arrivato dopo uno scatto incoraggiante. Manna si è incontrato con Allegri, significa che si sta procedendo. Amichevoli dell’Italia? Sfide non importanti, ci sarà solo Donnarumma tra i big, poi sarà bello dare una possibilità a tanti giovani. Però queste amichevoli non hanno molto senso, soprattutto per quelle Nazionali che non giocheranno i Mondiali. E’ assurdo però che la Federazione italiana non sia ancora ripartita, le elezioni si potevano anticipare a mio avviso.

NM LIVE – Pavarese: “Allegri? Non comprendo gli scettici, è un grande allenatore, Rabiot sarebbe un bel colpo per il Napoli, riscatto di Hojlund? Lo davo per scontato”

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Allegri? Non comprendo gli scettici, alcuni hanno criticato questo allenatore a prescindere, ma è uno che ha vinto 6 scudetti tra Milan e Juventus. Ora dovrà seguire il percorso tracciato da Conte al Napoli, speriamo possa ottenere gli stessi risultati che ottenne alla Juventus quando arrivò proprio al posto di Conte. Ha ottenuto sempre dei risultati importanti, al Milan è successo qualcosa di strano nell’ultimo mese di stagione. Il club rossonero è in difficoltà? Non so, posso giudicare solo dall’esterno. Rabiot al Napoli con Allegri? Allegri lo conosce benissimo, è un giocatore di caratura internazionale, sarebbe un grande colpo. Anguissa potrebbe andare via, quindi Rabiot potrebbe essere un’ottima soluzione. Riscatto di Hojlund? Lo davo per scontato. Giro d’Italia? Scontata la vittoria di Vingegaard, ma sarà bello vedere il duello con Pogacar al Tour de France. Mondiali? Sono sempre interessanti per chi ama il calcio, bella lotta tra Francia, Spagna e Brasile, ma occhio ad Argentina e Turchia”.

NM LIVE – Mignano: “Hojlund? E’ costato tanto, ma è un buon affare per il Napoli, Allegri? Lasciamo lavorare l’allenatore e il club”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Gilmour? Dispiace tanto per il suo infortunio, ha perso una grande occasione, sarebbe stato bello vederlo ai Mondiali con la Scozia. Mondiali? Sarà sempre uno spettacolo bello da vedere, ci sono sempre tanti spunti. Peccato per la nuova assenza dell’Italia. A breve ci sarà un nuovo presidente in FIGC, ma saranno importanti i programmi e i progetti per ripartire. Amichevole dell’Italia? Ci saranno tanti giovani convocati da Baldini, ma conterà il giusto. Riscatto di Hojlund effettuato dal Napoli? E’ costato tanto, ma è un buon affare. Hojlund può ancora dare tanto al Napoli, lo ha dimostrato nel finale di stagione ma anche nel periodo in cui non riusciva a trovare il gol. Con Allegri potrebbe dare anche qualcosa in più, speriamo di poterlo vedere in un sistema tattico più adeguato. Allegri? A breve firmerà con il Napoli, deve solo risolvere dei cavilli con il Milan. Bisogna iniziare a programmare la prossima stagione. Allegri avrà sicuramente voglia di riscattarsi dopo il fallimento con il Milan, siamo pronti per vederlo all’opera. Speriamo di vedere l’Allegri vincente del passato e non quello dei due esoneri recenti. L’ambiente napoletano si divide sempre, ora giudicare Allegri è inutile, lasciamo lavorare il club e il nuovo allenatore”.

NM LIVE – Mandato: “Mondiali? Alcuni elementi potrebbero mettersi in luce, il Napoli dovrebbe cercare di prenderli prima, Gilmour? Dispiace”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Gilmour? Gli auguriamo una pronta guarigione, speriamo possa avere l’occasione di rifarsi, perdere i Mondiali è sempre brutto. Mondiali? Da appassionati è sempre bello seguirli, poi ci saranno alcuni elementi che potrebbero mettersi in luce, il Napoli quindi dovrebbe cercare di prenderli prima eventualmente. Vorremmo rivedere l’Italia ai Mondiali del 2030, ci sono generazioni che non hanno mai potuto farlo. Il dopo Gravina dovrà essere realmente diverso”.