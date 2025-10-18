NEWS

Hernanes sul Napoli: “La sconfitta non mi sorprende, le vittorie in trasferta degli azzurri sempre sofferte”

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 29 sec read

L’ex centrocampista brasiliano, Hernanes ha commentato la sconfitta del Napoli a Torino, sottolineando come il risultato non lo abbia sorpreso. Secondo l’ex giocatore di Inter e Lazio, le vittorie degli azzurri in trasferta sono sempre state ottenute con grande fatica, e il ko contro il Torino rientra in questa logica storica.

Hernanes ha inoltre evidenziato una possibile fase di difficoltà per la squadra campione d’Italia, paragonando il momento del Napoli al sole che sta tramontando. Una riflessione che invita a guardare con realismo alle sfide future degli azzurri, pur riconoscendo il valore della squadra.

Vincenzo Letizia

