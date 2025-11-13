NEWS

Diego C’è – Maradona: “Nico Paz sarebbe il rinforzo giusto. Farei follie per vederlo con la maglia del Napoli”

Vincenzo Letizia 13 Novembre 2025 0 26 sec read

Durante Diego C’è, il programma sportivo che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Kiss Kiss Napoli, Diego Maradona commenta le trattative di mercato del Napoli che deve prendere una mezz’ala a gennaio anche per sostituire Anguissa che partirà per la Coppa D’Africa. “Nico Paz sarebbe il rinforzo più corretto per gli azzurri. Il centrocampista del Como è la mezzala più forte che c’è in circolazione in questo momento. Farei follie per portarlo in maglia azzurra. Sono letteralmente innamorato di questo calciatore”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Iavarone: “Mondiale lontano per Insigne. La rosa? Va solo puntellata”

Il collega Toni Iavarone ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Marte Sport Live: “Purtroppo credo che il Brasile per Insigne sia lontano, anche se quest’anno ha guadagnato tantissimo, […]

29 Maggio 2014 0 37 sec read

La pessima prima partita di Dazn in Italia

Segnale in ritardo o che salta e tifosi furiosi con la piattaforma che si è aggiudicata tre partite della serie A a settimana

19 Agosto 2018 0 1 min read

Gli interventi di Martin Petras e Ciro Venerato a Radio Crc

A Radio Crc nella trasmissione “Si Gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Martin Petras, membro dell’entourage di Hamsik “La vittoria del Napoli sul […]

9 Aprile 2018 0 1 min read

Maksimovic: “Sarri tra i migliori in Italia. Futuro? Dipende dal Napoli”

Il difensore di proprietà del Napoli Nikola Maksimovic, appena passato in prestito allo Spartak Mosca, ha parlato così al sito ufficiale del suo nuovo club: “L’offerta […]

28 Gennaio 2018 0 39 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui