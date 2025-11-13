CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – Napoli costretto a tornare sul mercato dopo i ko di De Bruyne e Anguissa: corsa a tre a centrocampo

Vincenzo Letizia 13 Novembre 2025 0 1 min read

A Conte rimangono solo 4 centrocampisti: Mainoo, Atta e Frendrup i nomi sul taccuino di Manna

Non c’è pace per il Napoli alla voce infortuni. L’ultimo della lista è André-Frank Zambo Anguissa, uomo chiave del centrocampo e per distanza il migliore della squadra in questo altalenante inizio di stagione. Il camerunese dovrà restare fermo ai box a lungo e non tornerà in campo prima del 2026, così come Kevin De BruyneUn doppio stop che costringerà Manna a tornare sul mercato a gennaio per regalare un’alternativa ad Antonio Conte in mezzo al campo, dove l’unico che non ha avuto lunghi stop forzati è stato Scott McTominay.

Quello che fino a ieri era una possibilità per il fatto che Anguissa avrebbe dovuto partecipare alla Coppa d’Africa, oggi è diventata una necessità impellente, perché è impensabile poter competere su tutti i fronti con i soli McTominay, Lobotka, Gilmour ed Elmas. In cima alla lista dei preferiti c’è Arthur Atta: il francese dell’Udinese, rivelazione di questo scorcio di stagione, è valutato circa 20 milioni. I club si parlano, ma l’intenzione dei friulani è quello di trattenerlo fino all’estate. Resta sempre aperta la pista che porta a Kobbie Mainoo, 20enne gioiellino del Manchester United ai ferri corti con il manager Amorim. Per lui solo 7 presenze e 138 minuti in Premier, oltre ai 90′ giocati in Carabao Cup. L’ostacolo principale è rappresentato dall’alto costo del cartellino, 50 milioni di euro, che di fatto esaurirebbe il tesoretto messo a disposizione da De Laurentiis per gennaio. L’operazione con i Red Devils potrebbe decollare solo se aprissero al prestito secco o a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Più defilata l’ipotesi Morten Frendrup del Genoa, un vecchio pallino seguito anche nel recente passato, ma fisicamente molto diverso da Anguissa.

Fonte: Mediaset

Vincenzo Letizia

