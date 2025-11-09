LA PARTITA

ANTONIO CONTE – il tecnico azzurro, a Bologna, punta sul Jolly Elmas per colmare le lacune a centrocampo

Armando Fico 9 Novembre 2025 0 28 sec read

Bologna vs Napoli rappresenta,  per i partenopei, un match molto importante, c’è da  per sapere se gli uomini di Conte attaversano, o meno, un momento di appannamento, soprattutto nella fase offensiva, dove i gol arrivano col contagocce. L’allenatore salentino, oggi pomeriggio, punta nolto su Elif Elmas autentico jolly della squadra; il macedone tra i migliri in Champions, può essere sfruttato in diversi ruoli, inlotre è un equilibratore del centrocampo.Contro i felsinei, sarà di nuovo titolare, così come lo spagnolo Gutierrez. In parole povere, al Dall’Ara, dovremmo rivedere l’undici che ha giocato contro il Francoforte in Coppa.

