De Luca, Schwoch, Vettosi, Gomirato, Rossin, e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Galatasaray vuole risparmiare su Osimhen” – “Osimhen al Galatasaray? C’è la voglia del Napoli di chiudere, perché sia il Napoli che Osimhen vogliono chiudere questa storia. Il Galatasaray, in un modo o nell’altro, vuole spendere meno dei 75 milioni di euro e perciò ha fatto scadere la clausola. Chi vedo al posto di Osimhen? Non mi sorprendere che l’Atalanta si sia fatta avanti su Lucca. Il Napoli fa bene a pensarci bene su chi sarà il nuovo attaccante, anche perché le altre squadre sparano sempre alto quando arriva il Napoli. Anche perché tutti sanno che Conte vuole una squadra pronta già a Dimaro. L’ambizione di Conte è quella di portare il Napoli in semifinale di Champions League e a rivincere lo scudetto”.

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni ufficiale di ‘Radio Napoli Centrale’: “Lang può essere fondamentale. Preferisco Nunez a Lucca” – “Lucca o Nunez? Mi ispira di più, ovviamente, Nunez. Quest’ultimo costa sicuramente di più, ma il Napoli è consapevole di dover allestire una squadra importante per disputare la Champions. Immobile al Bologna? Bisogna vedere come sta fisicamente e mentalmente, sicuramente ha tante motivazioni. Bologna è una piazza che non mette tanta pressione, e lì può dare il massimo. Lang? Sicuramente ha il benestare di Conte e lui sbaglia poco a livello di scelte. Lang ti dà sicuramente quella superiorità numerica che nel calcio di oggi è diventata davvero fondamentale. Non si può immaginare il Napoli dell’anno scorso, perché adesso le squadre cambiano in base al momento. Conte partirà con 3-5-2 o 5-3-2 per poi cambiare durante la stagione. Conte in Europa? La Champions non è un problema per lui, visto che vuole che la squadra renda sempre il massimo. L’anno prossimo, ovviamente, ci sarà una gestione diversa del gruppo, viste le grandi partite. La Coppa d’Africa è sempre un fattore quando costruisci una squadra, visto che toglie sempre qualche uomo. Ma con De Bruyne, ovviamente, la mancanza di Anguissa. Retegui in Arabia Saudita’ Quando arrivato offerte così importanti, di fatto, Retegui fa benissimo ad andare in Arabia. Non mi ha sorpreso la sua scelta”.

Fabrizio Vettosi, analista economico, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli non si fida del Galatasaray” – “All’estero non c’è nessun intermediario che garantisca una fideiussione, c’è un rapporto commerciale diretto. Insomma, ha il rischio della controparte. Il Napoli ha il timore proprio di andare in sede civile con il Galatasaray. Il Napoli sta andando al massimo dei regimi, ha aumentato in maniera non banale il costo dell’area personale e dell’area tecnica. Il Napoli, inoltre, l’anno prossimo avrà gli incassi importanti della nuova Champions. De Laurentiis ha negoziato con Conte che determinate scelte saranno prese fino ad un certo limite. Al netto dell’arrivo di De Bruyne, visto che questo modello ha funzionato, il Napoli prenderà calciatori che poi venderà per fare plusvalenze. L’importante per il Napoli è che resti competitivo”.

Guido Gomirato, giornalista Corriere dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “La settimana prossima Lucca sarà del Napoli “ – “’Udinese non fa sconti, anche De Laurentiis è abilissimo sul mercato. Ci sono state già trattative che poi sono saltate sul più bello. Io sono comunque convinto che Lucca sarà del Napoli. I rapporti tra Napoli ed Udinese sono ottimi e poi Lucca vuole il Napoli. Entro la fine della settimana prossima ci sarà la fumata bianca, non ci saranno contropartite. Lucca può essere in Nazionale, perché è in costante ascesa. Sappiamo che i giocatori con le sue caratteristiche fisiche esplodono più tardi. Lucca è migliorato tantissimo quest’anno sotto i punti di vista. Lui non deve cadere nelle provocazioni che gli fanno gli avversari. Chi lo prenderà farà un affare. Vista la giovinezza di Bertola, l’Udinese ha bisogno di un altro difensore e poi bisogna sostituire Lucca.

Elena Rossin, giornalista di Torino Granata, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Parti distanti su Ngoge al Torino” – “Ngonge al Torino? Bisogna vedere cosa accadrà, le parti sembrano essere paralleli. Il Toro lo vuole in prestito senza obbligo, mentre il Napoli lo vuole cederlo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Al momento, non sembra che questa trattativa possa andare in porto. Milinkovic-Savic? De Laurentiis non sembra essere disposto a pagare 19 milioni di euro per un secondo portiere, mentre il Torino vuole questa cifra. Unire queste due trattative? Cairo vuole trattare separatamente. Vedo i presidenti arroccati nelle loro posizioni. Toro firmato Baroni? Ancora non si è visto, si è radunato martedì e ieri hanno fatto un allenamento con la palla. Praticamente, non si è visto nulla. Baroni utilizzerà lo stesso modulo di Vanoli, ma i giocatori avranno indicazioni diverse. Qui c’è una contestazione continua e ci sarà fino a quando Cairo sarà il presidente del Torino”.

Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Osimhen sta buttando la sua carriera. Su Lucca c’è un patto” – “Osimhen? Lui si è messo in un angolo, visto che in Turchia si è creato una zona comfort. Il Napoli, visto che non ci sono altre trattative, deve parlare con il Galatasaray, ma fa benissimo a pretendere delle garanzie bancarie serie: cosa che, almeno per il momento, il Galatasaray non ha. Osimhen ha buttato via la sua carriera, ho una pessima idea di lui. Se non dovesse andar via, c’è il rischio che il Napoli lo convochi per Dimaro. Anche se, insieme agli altri esuberi, può lavorare solo a Castel Volturno. Rrahmani si è dimostrato un perno, mentre Buongiorno ha mostrato della fragilità fisica. Beukema, dunque, avrà spazio: benvenga anche Marianucci, che ha tutto da imparare e poi c’è Juan Jesus. Quest’ultimo è il classico uomo spogliatoio che piace sia a Conte che alla dirigenza. Conte inizierà con il 4-3-3. Lucca? Pozzo, visto il patto con De Laurentiis, negherà Lucca ad altre squadre, ma vorrà sempre i 40 milioni. Non che il Napoli faccia prendere Lucca all’Atalanta, così da prendere Lookman dall’Atalanta”.

