NEWS

Antonio Cassano senza filtri sul Napoli e Hojlund: “Cambiate mestiere se non capite di calcio”

Vincenzo Letizia 9 Novembre 2025 0 55 sec read

Antonio Cassano, l’ex fantasista che non ha mai avuto peli sulla lingua, è tornato a parlare di calcio nel programma ‘Viva el Futbol’, commentando con toni duri le ultime prestazioni del Napoli, a partire dalla sfida contro l’Eintracht Francoforte.

“Il Napoli meritava di vincere con l’Eintracht, ha fatto una partita seria,” ha esordito Cassano, senza giri di parole. Poi la bordata su Hojlund: “Dopo l’infortunio non è più lui. Deve darsi una mossa, perché quello che sta in panchina è uno che si caga addosso, è mezzo giocatore.”

L’ex attaccante ha poi lanciato una stoccata contro chi, a suo avviso, parla senza cognizione di causa: “Ai tanti incompetenti voglio dire che stranamente, da quando Hojlund è rientrato e non gioca con De Bruyne, non rende. Abbiamo una sola superstar, diciamo insieme a Modric, in Italia. E qualche cogl**ne cosa dice? Che è un problema… Cambiate mestiere! Lasciate stare il calcio, lasciatelo a chi ne capisce invece di rubare lo stipendio.”

Cassano, come sempre diretto e irriverente, conferma il suo ruolo di voce critica e fuori dagli schemi, pronto a scuotere l’opinione pubblica e i social.

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Xavier Jacobelli: “Il successo del Napoli è soprattutto merito dell’allenatore”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il direttore Xavier Jacobelli “L’Atalanta di Reja sta funzionando bene, il […]

18 Dicembre 2015 0 43 sec read

Benevento, è fatta per l’arrivo di Maggio

Ripartirà dal Benevento la carriera di Christian Maggio. L’esterno classe 1982, svincolato dopo la fine del contratto con il Napoli, società in cui militava dal 2008, […]

30 Giugno 2018 0 18 sec read

Gli interventi di Alessandro Barbano e Gianluca Mazzini a Radio Crc

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista “Messi è il giocatore più sublime […]

19 Dicembre 2022 0 1 min read

Napolo, doppia seduta di allenamento per gli azzurri

Doppia seduta, oggi mercoledì, per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo per l’anticipo della 20esima giornata di Serie A […]

13 Gennaio 2016 0 26 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui