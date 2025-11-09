Antonio Cassano senza filtri sul Napoli e Hojlund: “Cambiate mestiere se non capite di calcio”

Antonio Cassano, l’ex fantasista che non ha mai avuto peli sulla lingua, è tornato a parlare di calcio nel programma ‘Viva el Futbol’, commentando con toni duri le ultime prestazioni del Napoli, a partire dalla sfida contro l’Eintracht Francoforte.

“Il Napoli meritava di vincere con l’Eintracht, ha fatto una partita seria,” ha esordito Cassano, senza giri di parole. Poi la bordata su Hojlund: “Dopo l’infortunio non è più lui. Deve darsi una mossa, perché quello che sta in panchina è uno che si caga addosso, è mezzo giocatore.”

L’ex attaccante ha poi lanciato una stoccata contro chi, a suo avviso, parla senza cognizione di causa: “Ai tanti incompetenti voglio dire che stranamente, da quando Hojlund è rientrato e non gioca con De Bruyne, non rende. Abbiamo una sola superstar, diciamo insieme a Modric, in Italia. E qualche cogl**ne cosa dice? Che è un problema… Cambiate mestiere! Lasciate stare il calcio, lasciatelo a chi ne capisce invece di rubare lo stipendio.”

Cassano, come sempre diretto e irriverente, conferma il suo ruolo di voce critica e fuori dagli schemi, pronto a scuotere l’opinione pubblica e i social.