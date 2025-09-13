BREVI

Napoli, infortunio per Meret. In tribuna lui e Contini

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 23 sec read

Infortunio per Alex Meret, che non scenderà in campo contro la Fiorentina. Inizialmente si era pensato che la scelta di Conte di schierare Milinkovic-Savic contro i viola fosse di natura tecnica, invece pochi minuti fa è arrivata la notizia che il portiere italiano non sarà neppure in panchina per il match delle 20.45. Affaticamento muscolare per Meret, che ora è in dubbio per i prossimi appuntamenti del Napoli; nei prossimi giorni le condizioni dell’estremo difensore saranno monitorate dallo staff medico del Napoli.

Vincenzo Letizia

