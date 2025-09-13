Napoli, Oriali: “Sappiamo che sarà un anno più competitivo dello scorso, siamo pronti”

Il coordinatore sportivo del Napoli Lele Oriali ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match esterno sul campo della Fiorentina valido per la 3^ giornata di Serie A.

Come mai Hojlund dall’inizio?

“E’ una scelta che ha fatto il tecnico. Il ragazzo si è integrato subito e in questo momento è stato preferito a Lucca”.

Fondamentale il turnover da subito?

“Si è lavorato sul mercato per sopperire a tutti gli impegni. Siamo pronti e speriamo che anche gli infortunati siano disponibili al più presto. Ci teniamo a fare bene, in campo nazionale e internazionale”.

Occasione per distanziare l’Inter?

“E’ ancora presto. Si gioca per vincere, come tutti e come fa anche la Fiorentina. Farà un ottimo campionato e andrà molto avanti anche in Europa. Siamo pronti, sarà un anno più competitivo dello scorso”.