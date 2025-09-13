NEWS

Napoli, Oriali: “Sappiamo che sarà un anno più competitivo dello scorso, siamo pronti”

Vincenzo Letizia 13 Settembre 2025 0 40 sec read

Il coordinatore sportivo del Napoli Lele Oriali ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match esterno sul campo della Fiorentina valido per la 3^ giornata di Serie A.

Come mai Hojlund dall’inizio?
“E’ una scelta che ha fatto il tecnico. Il ragazzo si è integrato subito e in questo momento è stato preferito a Lucca”.

Fondamentale il turnover da subito?
“Si è lavorato sul mercato per sopperire a tutti gli impegni. Siamo pronti e speriamo che anche gli infortunati siano disponibili al più presto. Ci teniamo a fare bene, in campo nazionale e internazionale”.

Occasione per distanziare l’Inter?
“E’ ancora presto. Si gioca per vincere, come tutti e come fa anche la Fiorentina. Farà un ottimo campionato e andrà molto avanti anche in Europa. Siamo pronti, sarà un anno più competitivo dello scorso”.

Vincenzo Letizia

