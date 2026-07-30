NM LIVE – de Giovanni, Andrea Dossena, Coppola, Petrazzuolo, Pavarese, Mandato e Mignano

NM LIVE – de Giovanni: “Nazionale? Giusto l’intervento di Malagò, Napoli? A Dimaro abbiamo visto poco, la squadra a inizio stagione sarà diversa, le situazioni di De Bruyne e Lukaku vanno valutate con attenzione”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? Abbiamo toccato di nuovo il fondo, è stato superato il ko contro la Bosnia. Malagò ha fatto bene ad affidarsi a Maldini, il quale aveva fatto benissimo al Milan. Lo stesso Maldini, però, ha fatto scelte strane, a partire da Leonardo, il quale non ha particolari competenze sul calcio italiano. Poi la trattativa con Guardiola è stata un errore: Guardiola è un allenatore da club, fare il c.t. è un mestiere diverso, in più prende un ingaggio altissimo. Passare da Guardiola a Pirlo è stato poi assurdo, Pirlo da allenatore non ha dimostrato nulla. La Francia ha preso Zidane, la Germania ha preso Klopp, prendere Pirlo sarebbe stato un errore. Poi sono emerse delle cose extracampo, ma lasciano il tempo che trovano. Malagò quindi ha fatto bene a intervenire, ha fatto delle scelte in breve tempo. Io avrei puntato su Baldini, il quale conosce benissimo il calcio italiano, in alternativa c’era Conte che è una garanzia. Mancini? Non andò via bene dalla Nazionale qualche anno fa, speriamo possa fare bene. Mancini è sicuramente meglio di Pirlo, anche Ranieri è una buona scelta. Mancini e Ranieri sono legati a Lazio e Roma, ma speriamo possano fare bene, magari anche unendo le forze con Zola. Affidarsi a Maldini fu una buona scelta, lo ribadisco, ma poi le cose non sono andate come previsto. Bilancio del ritiro del Napoli a Dimaro? Il Napoli ha un grosso problema, ovvero che la squadra che inizierà il campionato sarà molto diversa rispetto a quella vista a Dimaro. Mancavano tanti giocatori importanti tra infortunati e nazionali, dare dei giudizi al momento è inutile. Poi servono dei nuovi acquisti, servirebbero 5-6 elementi. A Dimaro non abbiamo visto nulla del vero Napoli quindi. Vergara? E’ fortissimo e crediamo in lui, ma in caso di permanenza di De Bruyne potrebbe trovare poco spazio. Lo stesso vale per Lucca, Giovane, o altri ragazzi che saranno solo alternative. Uno come Vergara merita spazio, non potrà giocare solo quando De Bruyne sarà stanco. L’agente di Lukaku è stato chiaro infatti, il belga non vuole fare la riserva di Hojlund. La squadra è sempre la cosa più importante, poi però i singoli giocatori hanno delle ambizioni e delle aspettative, Lukaku e De Bruyne vogliono giocare ancora ad alto livello, altrimenti oggi sarebbero già in Arabia. Il club dovrà fare delle scelte, non potrà dire ad Allegri di gestire tutte queste situazioni durante l’anno. Lukaku e De Bruyne guadagnano tanto e in campo non danno un contributo enorme al momento, quindi il Napoli dovrebbe valutare la cessione per entrambi. Magari si presenteranno in grande condizione, in quel caso due campioni di questo livello andrebbero tenuti, ma dovranno dimostrare di poter dare un contributo di alto livello con continuità. A Dimaro abbiamo visto troppo poco, lo ripeto, a Castel di Sangro e a inizio stagione Allegri potrà fare delle valutazioni più concrete vedendo anche gli infortunati storici. Anche lo stesso Badiashile ha subìto tanti infortuni, non so quanto possa convenire questo tipo di affare. Non si possono mettere toppe di nuovo con Juan Jesus o con il rinnovo di Mazzocchi. Dipende tutto dai tempi di recupero di Buongiorno, in caso di stop lungo andrebbe preso uno come Solet ad esempio, se lo stop dovesse essere di due mesi si potrebbe invece attendere il suo rientro adattando Olivera o puntando su Marianucci e Rafa Marin”.

NM LIVE – Dossena: “Vergara? Per arrivare in Nazionale dovrà fare bene al Napoli, diamogli tempo, Buongiorno non riesce a trovare la giusta continuità, Lukaku e De Bruyne? Dipenderà tutto dalla loro volontà”

ANDREA DOSSENA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? A me piaceva molto la scelta precedente con Maldini e Pirlo, si sarebbe potuto fare un progetto a lungo termine. Su Conte e Guardiola non avrei avuto nulla da dire, ma rispetto a Mancini avrei preferito la situazione di qualche giorno fa. Prima c’era gente nuova, ora invece è stata presa gente conosciuta, vedremo se riusciranno a fare qualcosa per il movimento italiano. Vergara? Per arrivare in Nazionale dovrà fare bene al Napoli, a questi ragazzi va data la possibilità di giocare e sbagliare, serve pazienza. A un acquisto da 50 milioni diamo sempre tanto tempo, ai ragazzi italiani invece diamo sempre pochissimo tempo per dimostrare il loro valore. Buongiorno? Purtroppo ha avuto tanti problemi fisici, non riesce a trovare la giusta continuità, quindi il Napoli in difesa dovrebbe puntare su un difensore pronto, anche perchè il suo stop non sarà breve. Dimaro? Il ritiro è importante per un allenatore, permette al mister di conoscere i giocatori in campo e fuori dal campo. Non bisogna solo soffermarsi sulla tattica, ma anche sulla gestione del gruppo, in questo Allegri non è secondo a nessuno. Lukaku e De Bruyne? Dipenderà tutto dalla loro volontà, dovranno dimostrare di voler giocare ancora nel Napoli. A settembre, a mercato chiuso, dovranno restare solo calciatori concentrati sul progetto azzurro, non dovranno esserci degli scontenti”.

NM LIVE – Coppola: “Napoli? La squadra sta lavorando bene con Allegri, ma è presto, Giovane esterno? Valutazioni in corso”

GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? Malagò ha sempre preso delle decisioni in proprio, si è creato un marasma non appena si è affidato ad altri. Il mondo del calcio è diverso rispetto a quello degli altri sport, quindi al CONI era più semplice il lavoro da questo punto di vista. Pirlo non convinceva nessuno, soprattutto dopo aver fatto i nomi di Guardiola e Ancelotti. Mancini ha vinto tutto o quasi da allenatore e giocatore, quindi è un ottimo c.t. per l’Italia, anche Ranieri è un’ottima scelta. Ritiro del Napoli a Dimaro? La squadra sta facendo un buon lavoro, poi non conosciamo tutti i retroscena. Allegri sta dicendo delle cose importanti, ma è ancora presto. Ho avuto una buona impressione. Clima più sereno? Allegri non è un barzellettiere, ma con Conte il lavoro era molto più maniacale. Poi Conte ha vinto e ha fatto benissimo, ma qualche giocatore forse non ne poteva più di quella pressione, quindi Allegri avrà compreso la situazione. Giovane esterno o alternativa alla punta centrale? Allegri sta facendo delle valutazioni, ci sono alcuni calciatori che andranno valorizzati, anche lo stesso Giovane non è costato poco. I brasiliani sulle corsie laterali si fanno preferire, raramente ci son stati centravanti di alto livello, tranne Careca. Sensazioni sul 1° agosto? Una data che certifica una passione. La città è cambiata tanto in questi 100 anni, ma anche negli anni ’60 il Napoli rappresentava già un brand importante”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Nazionale? Mancini e Ranieri sono due persone di valore, Napoli? Lukaku deve dimostrare di essere un titolare, lo stesso discorso vale anche per De Bruyne”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? Malagò aveva dato fiducia a Maldini e Leonardo, ma non hanno trovato una soluzione adatta. Malagò poi in mezza giornata ha trovato delle soluzioni pratiche, affidano la Nazionale a Mancini e Ranieri, due persone di valore. Poi parlerà il campo, ma Mancini non è uno sprovveduto. E’ l’ultimo c.t. ad aver vinto con l’Italia, è inutile criticarlo per la questione Arabia Saudita. Napoli? C’è voglia di iniziare il nuovo ritiro a Castel di Sangro, è stata fatta qualche modifica. Saranno giorni molto intensi. Lukaku? Deve dimostrare di essere un titolare, lo stesso vale per De Bruyne, non si possono aspettare il posto da titolare assicurato in questo Napoli. Non conta il passato, ma l’attualità”.

NM LIVE – Pavarese: “Napoli, Allegri è un allenatore importante, il club azzurro rinforzerà la rosa, serve un difensore esperto, Lukaku? Con una buona offerta potrebbe partire”

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Pogacar ha vinto di nuovo il Tour de France? E’ il più forte in assoluto. Hanno provato a scalfire la sua grandezza con dei test antidoping, ma tutti hanno compreso la natura genuina del suo talento. Nazionale? Si parla di Zola accanto a Mancini e Ranieri, sarebbe un ottimo elemento. Si era pensato a un altro programma, ma poi Malagò si è reso conto di aver commesso un errore, dispiace. Si poteva fare tutto con più attenzione e serenità. Allegri? E’ un allenatore importante, un top. Non ho mai avuto dubbi sul suo immediato inserimento nell’ambiente Napoli, anche la squadra è già entrata in sintonia con lui. Quest’anno bisogna vincere e ottenere dei risultati importanti, questo è l’input che Allegri sta dando a tutti. Il club metterà a disposizione di Manna il giusto capitale per rinforzare la rosa. Serve subito un difensore dopo il ko di Buongiorno, ma già l’anno scorso il club si è fatto trovare pronto dopo l’infortunio di Lukaku andando a prendere Hojlund, anche quest’anno sarà così. Che difensore serve? Buongiorno è un prospetto importante, fu preso anche in vista del futuro, purtroppo ha avuto diversi problemi. Si potrebbe prendere anche un difensore esperto in attesa del rientro di Buongiorno, poi Manna farà delle valutazioni. Parole dell’agente di Lukaku? Non c’è scritto da nessuna parte che Lukaku debba essere il titolare, toccherà all’allenatore fare delle valutazioni. Avere Lukaku a disposizione sarebbe una bella cosa, ma non deve essere un titolare inamovibile. Poi dipenderà dalle offerte, in quel caso anche lo stesso Lukaku potrebbe partire. Dovrà dimostrare il suo valore e recuperare il tempo perso lo scorso anno”.

NM LIVE – Mandato: “Ritiro del Napoli a Dimaro? Pochi spunti, ma c’è più leggerezza, mercato? Serve un difensore, ma prima le cessioni”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? Al di là dei nomi e delle idee, vedo sempre una situazione contorta. Nel calcio ci sono tanti interessi, quindi portare avanti un progetto è sempre difficile. Malagò è un ottimo dirigente, ma il sistema della Federazione è difficile da cambiare. Sono un po’ perplesso, in Germania e in Francia hanno scelto subito Klopp e Zidane, sono avanti anni luce rispetto all’Italia. Ritiro del Napoli a Dimaro? Non abbiamo visto nulla di particolare, c’erano tanti giocatori pronti ad andare via, mancavano diversi elementi. L’unica cosa che ho notato è la leggerezza negli allenamenti, ma dopo Conte era più che prevedibile. Allegri ha dei metodi diversi, quindi cambia la gestione del gruppo. Mercato? L’infortunio di Buongiorno rende necessario l’acquisto non previsto di un difensore, ma tutto dipenderà dalle cessioni. Più andiamo avanti più il valore dei giocatori scenderà, quindi bisogna accelerare. Lukaku e De Bruyne? Lukaku potrebbe andare via, per De Bruyne invece va atteso il suo rientro per comprendere le sue intenzioni. Avrà un confronto con il club e Allegri, dopo capiremo il suo futuro”.

NM LIVE – Mignano: “Il mercato del Napoli è molto difficile, ma la rosa va rinforzata, servirebbero almeno quattro acquisti”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Nazionale? Non vedo nessuna rivoluzione, Malagò ha scelto soggetti conosciuti dopo il pasticcio effettuato con Maldini e Leonardo. Niente di nuovo sotto il sole, Malagò al momento ha scelto solo dei nomi. Non vedo riforme, programmi, idee sulle giovanili o sulle strutture. Mancini avrà solo due allenamenti a disposizione prima della Nations League, bisognerà fare molta attenzione. Anche perchè nel girone l’Italia avrà Turchia, Belgio e Francia, non delle squadre qualunque. Ritiro del Napoli a Dimaro? Poche novità, forse solo un pizzico di serenità in più, ma il ritiro ha detto poco o nulla vista l’incompletezza della squadra. Allegri ha valutato un po’ i giocatori presenti, soprattutto gli esuberi, ma andranno fatte delle scelte a breve. C’è armonia, ma ci sono diversi problemi da risolvere, Manna avrà molto lavoro da fare. Mercato? Il mercato del Napoli è molto difficile, bisogna piazzare tanti calciatori che hanno poche richieste. De Laurentiis vuole fare bene in Europa, anche per questo ha scelto Allegri, quindi la rosa andrà rinforzata con un difensore, un terzino destro, un attaccante e almeno un centrocampista. Qualche altra cessione eccellente ci potrebbe essere, quindi occhio. Ora la testa è alla festa per il Centenario, ma non bisogna distrarsi. Avrei fatto un regalo ai tifosi del Napoli, non avrei fatto pagare la visione delle amichevoli estive. Lukaku e De Bruyne? Lukaku non rientra più nei piani del club credo, De Bruyne invece potrebbe essere ancora un elemento importante, anche perchè è stato tra i testimonial delle nuove maglie”.