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Serie A, Gattuso non convince i bookie: quote da esonero entro Natale, Juric e Di Francesco in pole tra gli allenatori in bilico

Vincenzo Letizia 29 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Mancano ormai poche settimane all’inizio della nuova stagione e tra i maggiori temi di interesse (come si è visto in questi giorni con la Nazionale) c’è anche quello relativo agli allenatori. Tanti i cambi sulle panchine di Serie A, con anche diversi tecnici alla prima esperienza nel massimo campionato italiano, e i bookie si chiedono chi avrà successo e chi, al contrario, fallirà. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Goldbet Planetwin365Gennaro Gattuso non avrà vita facile sulla panchina della Lazio: infatti, si gioca a quota 5,00 l’esonero entro Natale, uno scenario su cui pesano anche le difficoltà del club biancoceleste, tra il difficile rapporto con i tifosi, il mercato a saldo zero e, ultimo in ordine temporale, il caos legato al main sponsor, Polymarket, il cui sito web è stato oscurato in Italia.

In pole tra gli allenatori in bilico, come accade spesso, ci sono quelli che siedono sulle panchine delle squadre neopromosse: a 3 volte la posta, quindi, ecco gli esoneri di Massimiliano Alvini (Frosinone)Ivan Juric (Monza) e Giovanni Stroppa (Venezia); stessa quota per Eusebio Di Francesco, che dovrà ripetere l’impresa dello scorso anno cercando di salvare il Lecce.

Come detto, poi, sono diversi gli allenatori alla prima esperienza in A: cercheranno di imporsi da subito Ignazio Abate, il cui esonero dalla panchina del Torino è in lavagna a 4,50, così come Alberto Aquilani (a 5,00) con il Sassuolo. E poi c’è Domenico Tedesco, altro allenatore giovane ma con un’enorme esperienza a livello internazionale: è a quota 6,00 l’eventuale esonero entro Natale dalla panchina del Bologna. A proposito di squadre che hanno finito lo scorso campionato tra le migliori otto, hanno cambiato allenatore Milan Atalanta: l’esonero di Ruben Amorim e Maurizio Sarri si gioca per entrambi a 8,00.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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