CALCIOMERCATO

La Lista della spesa di Allegri – Nel mirino del neo tecnico azzurro ci sono Gila, Khalaili, Zeballos, Vicario e Rabiot

Armando Fico 26 Giugno 2026 0 46 sec read

Massimiliano Allegri che, a breve, diventerà il sostituto di Conte sulla panchina del Napoli,  avrebbe chiesto al direttore sportivo Manna  di chiudere, al più presto, l’acquisto dello spagnolo Gila, che vorrebbe già nel ritiro in Val di Sole.  Inoltre, sulla lista della spesa ci sono Khalaili, Zeballos, Rabiot e Vicario. L’ex tecnico rossonero, se arrivassero questi giocatori, avrebbe una rosa di grandissima qualità. In Trentino, poi Allegri dovrà valutare i giocatori rientranti dai prestiti come Rafa Marin, Lucca e Lang. Il difensore,ex Real Madrid, potrebbe diventare il sostituto del brasiliano Juan Jesus, a cui il club di De Laurentiis non ha rinnovato il contratto, per l’età. L’olandese tornato dalla Turchia, per fine prestito non è certamente un brocco, per cui il neo allenatore dei partenopei deciderà con calma se tenerlo o meno. Stesso discorso per Lorenzo Lucca, non riscattato dal Nottinghan Forest. Si tratta di due grosse incognite che saranno trattate con molta attenzione.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Darmian, Il gioiello Toro stuzzica pure all’estero

C’è chi lo vede come il «bravo ragazzo della porta accanto», chi lo battezza lo stakanovista in salsa granata. Lui è Matteo Darmian, il terzino […]

3 Aprile 2015 0 2 min read

Napoli, si punta a raggiungere l’accordo con Herrera: le ultime

E’ sempre Hector Herrera la priorità per il centrocampo del Napoli: l’obiettivo adesso è raggiungere l’accordo definitivo con il giocatore messicano, per poi cominciare la […]

10 Giugno 2016 0 21 sec read

Napoli-Cremonese, il confronto dei numeri: al Maradona i partenopei alzano i giri, ospiti in difficoltà in trasferta

I numeri, nel calcio moderno, non raccontano tutta la verità ma spesso ne disegnano i contorni più realistici. Napoli e Cremonese arrivano a questo incrocio […]

23 Aprile 2026 0 2 min read

Napoli, senti Janmaat: “Voglio giocare in un grande club”

Il difensore del Feyenoord seguito dal Napoli, Daryl Janmaat, ha rilasciato una lunga intervista al portale Helden Online: “Mi piacerebbe giocare ad alti livelli ed […]

10 Giugno 2014 0 12 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui