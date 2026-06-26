La Lista della spesa di Allegri – Nel mirino del neo tecnico azzurro ci sono Gila, Khalaili, Zeballos, Vicario e Rabiot

Massimiliano Allegri che, a breve, diventerà il sostituto di Conte sulla panchina del Napoli, avrebbe chiesto al direttore sportivo Manna di chiudere, al più presto, l’acquisto dello spagnolo Gila, che vorrebbe già nel ritiro in Val di Sole. Inoltre, sulla lista della spesa ci sono Khalaili, Zeballos, Rabiot e Vicario. L’ex tecnico rossonero, se arrivassero questi giocatori, avrebbe una rosa di grandissima qualità. In Trentino, poi Allegri dovrà valutare i giocatori rientranti dai prestiti come Rafa Marin, Lucca e Lang. Il difensore,ex Real Madrid, potrebbe diventare il sostituto del brasiliano Juan Jesus, a cui il club di De Laurentiis non ha rinnovato il contratto, per l’età. L’olandese tornato dalla Turchia, per fine prestito non è certamente un brocco, per cui il neo allenatore dei partenopei deciderà con calma se tenerlo o meno. Stesso discorso per Lorenzo Lucca, non riscattato dal Nottinghan Forest. Si tratta di due grosse incognite che saranno trattate con molta attenzione.