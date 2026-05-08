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ALLENAMENTO CONGIUNTO CON LA SCAFATESE – Pari per 2 a 2 tra Napoli e la squadra della provincia salernitana

Armando Fico 8 Maggio 2026 0 40 sec read

Ieri, nella partitella di allenamento congiunto con la Scafatese, appena risalita in terza serie, il Napoli ha pareggiato per 2 a 2, rimontando dallo 0-2, grazie alle reti di Giovane ed un autogol degli ospiti. Si sono rivisti in campo sia Di Lorenzo che Vergara. Da questo test ci sono state delle buone indicazioni per Conte: il capitano è apparso ristabilito mentre il giovanotto di Fratta, non è sembrato  ancora al meglio, tuttavia niente di grave, ci vorrà solo un pò di tempo in più, per ritrovare la forma migliore. Contro il Bologna, lunedì, Di Lorenzo potrebbe partire dal primo minuto, viceversa Vergara dovrebbe sedere in panchina. Tra le buone notizie vi è quella dello stato di grazia dello scozzese Glimour, il quale, nel corso della partita, ha dato dimostrazione di attraversare un ottimo momento. Stessa discorso per l’ex veronese Giocane.

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