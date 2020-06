Rete Cobe annuncia: “Callejon verso il Granada”

Le lacrime di Callejon del dopo partita con la Juventus in un certo senso avevano già annunciato l’addio alla società azzurra. Oggi la conferma: la radio spagnola Rete Coba ha diramato la notizia secondo cui, il calciatore azzurro avrebbe firmato un pre contratto con il Granada, cub vicino a casa sua in Andalusia, dove Callejon ha ancora parte della famiglia. Quindi l’esterno voluto da Rafa Benitez a Napoli, città in cui ha vissuto per sette anni avrebbe scelto di ritornare in patria. Nulla ancora di ufficiale ma l’addio oramai appare scontato a meno di imprevisti dell’ultimo momento. Pur di tornare a casa lo spagnolo è disposto anche a ridursi l’ingaggio. Altro indizio importante è quello che il Granada sta per perdere un giocatore in scadenza, ovvero Alvaro Vadillo, attaccante 25enne che si sarebbe già accasato con il Celta Vigo. L’ingaggio di Vadillo, consentirebbe al Granada di destinare liquidi al contratto di Callejón.