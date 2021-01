Napoli, a Udine tornano in gruppo Demme Koulibaly e Mertens

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso, per la gara di questo pomeriggio alla Dacia Arena di Udine porterà in panchina Demme, Koulibaly e Meretens che tuttavia difficilmente avranno spazio nel corso del match. Si tratta esclusivamente di un ritorno nel gruppo affinchè questi giocatori, molto importanti, ritrovino il clima partita dopo gli infortuni patiti. Probabilmente il difensore senegalese potrebbe giocare alcuni minuti, nel finale, per riprendere confidenza con il terreno di gioco. Un passo in avanti verso il completo recupero del giocatore, il quale dovrebbe indossare la maglia da titolare già mercoledì contro Empoli e poi contro la Fiorentina, in vista della finale di Supercoppa in calendario il 20 all’orizzonte. Mertens, attualmente non è ancora pronto, infatti, non ha svolto nessun allenamento con i compagni. Il belga sta meglio, la sua presenza in panchina fungerà solo da stimolo per gli altri giocatori visto che Ciro rappresenta un uomo squadra utile anche fuori dal campo.