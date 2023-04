Comune di Napoli, il consigliere Simeone: domenica chiusura del traffico in città

Comune di Napoli, il cons. Simeone: “Lavoriamo per spostare la chiusura del traffico veicolare dalle 12.00 alle 14.00 della domenica. Per chi verrà da fuori la tangenziale sarà aperta e disponibile, solo in città sarà vietato circolare. Utilizziamo i mezzi pubblici”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità:

“La settimana è stata lunga e parte dalla richiesta di rinvio di Napoli-Salernitana proposta da me e dal Consiglio, per ovvi motivi di ordine pubblico. Ora siamo tutti all’opera per garantire la massima sicurezza in caso di festeggiamenti. Siamo contenti che anche il Viminale abbia preso con serietà la nostra proposta, senza fraintendere la componente sentimentale e quindi valutare erratamente la proposta come finalizzata solo per festeggiare la domenica.

A breve ci sarà la chiusura al traffico di una gran parte della città, come illustrato dal Sindaco e dal Prefetto ieri. L’area occidentale sarà maxi-pedonalizzata. Sto premendo, vi do questa anticipazione, di spostare la chiusura del traffico veicolare dalle 14.00 della domenica e non alle 12.00. Lì però deciderà l’organo competente, ma noi vorremmo aiutare chi lavora la domenica a rientrare in tempo e senza disagi a casa.

Per chi verrà dalla provincia? La tangenziale sarà tranquillamente utilizzabile, solo in città ci sarà il divieto di circolo. Le uscite Agnano e Fuorigrotta sono disponibili. E’ preferibile però usare sempre i mezzi pubblici nel corso di questi giorni così particolari.

Lo Scudetto? Non sto dormendo da molte notti ormai… Sarà un’emozione incredibile rivivere la gioia vissuta trent’anni fa. La città ha raggiunto un primato totale, non solo sportivo. Abbiamo superato anche Roma e Venezia per turismo. Il risultato è merito solo dei cittadini napoletani”.