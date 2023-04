Napoli, cambiano le date delle gare contro Salernitana e Udinese

Ieri, giovedì 27 aprile 2023, l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive si è espresso sulla possibilità di spostamento del match Napoli-Salernitana. Un’ipotesi non solo nata dal fatto di non lasciar festeggiare la piazza l’eventuale scudetto “dal divano”, uno scudetto che la città di Napoli attende da ben 33 anni, ma anche e soprattutto per motivi di ordine pubblico e di sicurezza.

Il comune di Napoli aveva chiesto ufficialmente lo spostamento di Napoli-Salernitana. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ma la decisione sarebbe stata presa. Inizialmente in programma sabato 29 aprile, Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile allo stadio Diego Armando Maradona e il fischio d’inzio sarà alle ore 15.

Oltre a cambiare la data della sfida contro la Salernitana, è ufficiale anche lo slittamento anche di Udinese-Napoli. Inizialmente in programma martedì 2 maggio, la gara della Dacia Arena si giocherà giovedì 4 maggio. La Lega, in un comunicato ufficiale, oltre alle due sfide già menzionate, ha deciso di posticipare anche la sfida tra Udinese e Sampdoria, valida per la 34° giornata e in programma inizialmente domenica 7 maggio alle ore 15. La partita si giocherà infatti lunedì 8 maggio alle ore 18:30.

Napoli-Salernitana, originariamente, era stata inserita in calendario nella data di sabato 29 aprile alle ore 15:00. La squadra azzurra avrebbe giocato poco meno di 24 prima di Inter-Lazio. Uno scenario che avrebbe comportato – in caso di vittoria contro i granata – l’attesa per il risultato della sfida che si giocherà a San Siro.

L’Osservatorio Nazionale ha accolto così lo slittamento richiesto dal comune di Napoli, reso necessario per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Nel weekend 28 aprile-1 maggio, infatti, il capoluogo campano ospiterà anche il Comicon.

