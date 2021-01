Anticipi serie A 17esima giornata

Disputati ieri tre anticipi della giornata numero 17 del massimo campionato italiano di calcio; Le gare giocate sono state: Geno0a vs Bologna terminata 2 a 0 per i rossoblù liguri, Benevento vs Atalanta, appannaggio dei bergamaschi per 4 a 1 ed infine Milan vs Torino finita 2 a 0 per la capolista che ha ripreso la sua corsa dopo il k o interno contro la Juventus di mercoledì. I rossoneri si sono portati, momentaneamente, a + 4 sui cugini dell’Inter, secondi che nel lunch match odierno saranno ospiti della Roma all’Olimpico in una sfida diretta al vertice della classifica.