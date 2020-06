L’AVVERSARIO – Domani riparte il campionato del Napoli, azzurri ospiti del Verona

Dopo la vittoria della Coppa Italia di mercoledì scorso, domani il Napoli torna a giocare anche in campionato, sfidando al “Bentegodi” il Verona. La squadra di Juric è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Cagliari nella partita di recupero della venticinquesima giornata e in classifica è al settimo posto quota 38 punti, a -1 proprio dal Napoli. Sono in tutto 10 le vittorie per gli scaligeri, 8 i pareggi e 8 sconfitte, 31 i gol fatti e 27 i subìti. Il capocannoniere della squadra è Samuel Di Carmine con 5 reti, segue Pazzini a 4, Faraoni, Verre e Pessina a 3.

I precedenti contro il Napoli – Sono 57 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 30 vittorie per gli azzurri, 13 pareggi e 14 trionfi per il Verona. L’ultima vittoria del Napoli al “Bentegodi” il 19 agosto 2017 col risultato di 1-3, mentre l’ultima vittoria del Verona in casa il 15 marzo 2015, risultato 2-0.

La formazione tipo del Verona – Modulo 3-4-2-1 con Silvestri in porta, difesa a tre con Rrahmani, Kumbulla e Gunter, a centrocampo Faraoni, Amrabat, Veloso e Lazovic, sulla trequarti Verre e Zaccagni alle spalle di Di Carmine.

Mariano Potena