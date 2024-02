Ravezzani, Pasa, consigliere Simeone e Cobolli Gigi a Radio Punto Nuovo Sport

Juventus, l’ex pres. Cobolli-Gigli: “Questo Napoli mi preoccupa ora, firmerei per il pareggio. De Laurentiis ha rovinato questa squadra, ieri abbiamo visto che se fosse rimasto Spalletti, il Napoli avrebbe vinto un altro Scudetto. Squalifica Pogba? Il vero errore è stato riprenderlo…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Cobolli-Gigli, ex presidente della Juventus: “Questo Napoli mi preoccupa ora, si è ripreso alla grande al Sassuolo ed è la prima volta che vedo questa squadra tornare ai livelli di Spalletti. E non dico altro, altrimenti devo dire chi ha rovinato davvero questa squadra… La gara di ieri dimostra che se fosse rimasto Spalletti, il Napoli avrebbe vinto un altro Scudetto. De Laurentiis ha rovinato il Napoli? Sì, facevo riferimento a lui. E non sono l’unico a pensarla così. Spalletti e ADL non si parlavano quasi da un anno, mandando la PEC a Spalletti lo ha quasi insultato con quel gesto. Per questo tutti gli allenatori sono preoccupati di mettersi in coppia con una personalità così vulcanica ed imprevedibile. Calzona, adesso, sembra finalmente una scelta giusta, forse la prima di questa stagione. Gli azzurri hanno talento e potenziale e non posso che essere preoccupato ora che affronterà una Juventus senza Rabiot e McKennie e con un Chiesa in difficoltà. La Juventus dovrà fare una gara perfetta se vuole uscirne fuori con dei punti tra le mani. Il Napoli ha ritrovato Osimhen e Kvaratskhelia, i due calciatori più forti della squadra. Il nigeriano, soprattutto, lo sta facendo alla grande. Chi prendo tra Osimhen e Vlahovic? Resto fedele alla mia squadra (ride ndr). Dusan poi si sta riprendendo, quindi non direi mai Osimhen. Di certo, però, apprezzo tanto il nigeriano, che ha qualcosa in più degli altri attaccanti, anche di Lautaro e dello stesso Vlahovic. La vittoria con il Frosinone ha ridato serenità alla Juventus, ma c’è un problema psicologico nel gruppo di Allegri. Hanno perso la grinta avuta fino ad un mese fa e ora starà al tecnico ricaricare tutti a dovere. La Juventus andrà a Napoli per chiudersi e portare a casa il massimo in contropiede, ne sono sicuro. Cercherà di ostruire l’attacco di Calzona e poi ripartire. È inutile illudersi che la Juve andrà a Napoli per vincere col bel gioco: se lo facesse, finirebbe male. Mi accontenterei del pareggio… Squalifica Pogba? La Juve ha perso sull’acquisto di Pogba, il vero errore è stato riprenderlo. Ormai non giocava più ad alti livelli e continuità. E’ stato comprato come l’uomo della rinascita e, invece, i numeri parlano da soli. Conte al Napoli? Non so, ma di certo non lo vedo molto affine al carattere di De Laurentiis. Ci sarebbero delle difficoltà di dialogo, per dirla con diplomazia…”

Telelombardia, il dir. Ravezzani: “Polemiche Atalanta? Le dichiarazioni di Gasperini e Percassi fanno un po’ ridere. Napoli favorito contro la Juve, Atalanta squadra rimontabile. L’Inter di Inzaghi o il Napoli di Spalletti? Questa Inter è più forte…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Le dichiarazioni di Gasperini e Percassi fanno un po’ ridere, soprattutto se si guarda la partita ed il risultato finale. Poi l’Atalanta aveva pareggiato col Milan grazie ad un rigorino che lo stesso Gasp aveva definito tale in conferenza… Quindi, il regolamento va accettato quando ti è favore e quando ti è sfavore. L’Inter ieri ha stritolato l’Atalanta, è stato un massacro sportivo e non dobbiamo dimenticarlo. La squadra di Inzaghi sta dimostrando di avere un passo diverso da tutte le altre. L’Inter di Inzaghi o il Napoli di Spalletti? Questa Inter è più forte di quel Napoli, perché ha avuto più continuità nei tre anni. Ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ha fatto la finale di Champions League e ora vincerà il campionato. Poi abbiamo capito che il problema del Napoli abbiamo capito qual è: un po’ Spalletti e un po’ Kvara-Osimhen, che se non girano, non gira tutta la squadra. Napoli-Juventus? Il Napoli è oggettivamente favorito, i bianconeri sono davvero in difficoltà per assenze a centrocampo e infortuni in generali. Questo è il momento migliore per affrontarli. Anche l’Atalanta, aggiungerei: è una squadra rimontabile per la Champions League, perché resta un gruppo e una piazza sempre nervosa e relegata a questi continui saliscendi”.

Comune di Napoli, il cons. Simeone: “La città del Napoli sarà sicuramente tra le cinque che ospiteranno le gare dell’Europeo 2032. Lavori al Maradona? L’obiettivo è di fare come a Bergamo, senza cambi di sede per le gare casalinghe. Ecco quando inizieranno…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, presidente della Commissione consiliare ai Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli. Regione Campania: “Il Ministro Abodi vuole creare un fondo di investimento privato per la questione infrastrutture delle società sportive. Il tema vero è che la città del Napoli sarà sicuramente tra le cinque che ospiteranno le gare dell’Europeo 2032, così come il Maradona sarà aggiornato e grande protagonista. Ci sono dei lavori di riqualificazione che andranno chiaramente fatti all’interno dell’impianto. Mi auguro che possano essere fatti come a Bergamo e ad Udine, con le squadre in campo con le gru e senza cambi di sede per le gare casalinghe del Napoli. Al momento, però, non è stato messo un centesimo dallo Stato, quindi aspettiamo. Così come aspettiamo di avere comunicazione ufficiale sulla presenza della città di Napoli per Euro 2032. Manfredi e ADL si sono incontrati allo stadio per Napoli-Barcellona e sono sicuro che si saranno riaggiornati sulla questione stadio. Non è solo un problema della città di Napoli e della SSC Napoli, ma un qualcosa che riguarda anche le altre squadre e le altre città di Italia. Quando inizieranno i lavori? Solo e quando verranno presentati progetti seri e dettagliati, che ci diranno quanti milioni di euro saranno stanziati per la manutenzione e l’aggiornamento del Maradona. Al momento siamo ancora nel campo delle idee, quindi attendiamo provvedimenti ufficiali. Ripeto: l’idea è quella di fare poi i lavori, senza costringere il Napoli a giocare lontano dal Maradona le gare interne. Sarebbe poi complicato muovere un’intera città e un’intera tifoseria a Palermo o a Bari, quindi faremo di tutto per evitarlo. Poi credo che qualche stadio in Campania ci sarà da poter utilizzare, ma ragioniamo ancora di scenario”.

Salernitana, l’ex Pasa: “Mai arrendersi in nessun contesto, basta una vittoria per svoltare”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Daniele Pasa, ex Salernitana: “Mai arrendersi in nessun contesto. È una cosa che succede a tante squadre, ma il problema è che succede a Salerno. Per la città, per i tifosi, e per la stessa società con tutte le colpe che possa avere, i calciatori che vanno in campo devono trovare il modo e lottare fino alla fine, fino a quando non sarà la matematica a condannarli. Come ‘smuovere’ i calciatori? È la cosa più difficile, ognuno ha la sua modalità come Nicola o come quella di legare i ragazzi alla tifoseria. Ognuno ha il suo modo e credo che ora come ora basterebbe una vittoria per cambiare il resto del campionato”.