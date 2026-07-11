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Petras a Stile TV: “Hamsik può tornare a Napoli da allenatore, ma non nell’immediato…”

Vincenzo Letizia 11 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Martin Petras, entourage di Hamsik: “Abbiamo cambiato allenatore nella Nazionale slovacca, è arrivata una vecchia conoscenza e ci si aspetta qualcosa di diverso tenendo però sempre il gioco di Calzona. Quindi c’è un cambio, ma i protagonisti restano gli stessi, aggiungendo giovani sperando vengano fuori i nuovi Hamsik e Lobotka. Il figlio di Hamsik gli somiglia molto, ha le sue caratteristiche, scherzi a parte Marek è stato una leggenda. E, il suo carattere è straordinario, è raro trovare un uomo come lui al giorno d’oggi. Con Hamsik è finita un’era in Italia di leggende come erano Buffon o Totti. E’ finita questa era e purtroppo credo che non ci saranno più giocatori simbolo perchè il calcio è cambiato e ci dobbiamo adattare. C’era un’emozione indescrivibile e pure se sono passati solo 10 anni, era un calcio diverso da quello di oggi. 

Credo che il Napoli rinnoverà il contratto di Lobotka. Dovrebbero farlo, uno delle sue caratteristiche non c’è in giro. Anche per la Nazionale lo dico, quando non ha giocato siamo sempre andati in difficoltà. Quando imposti da dietro, Lobotka è fondamentale e credo sia fondamentale anche per il Napoli e lo sarà anche per Allegri e quindi il Napoli dovrà fare di tutto per rinnovare il suo contratto anche perchè Lobo è contento a Napoli, si è ambientato e i tifosi lo amano.

Hamsik ha un rapporto straordinario con De Laurentiis e non sa dire di no. Al momento si sta concentrando sul figlio. Poi, sta al Napoli proporgli qualche ruolo da allenatore, da assistente per e sì, la cosa si può aprire nel futuro, non nell’immediato. 

Solo felice per Obert che sta avendo continuità e pure Suslov a Verona ha dimostrato che può essere un giocatore importante. Ha avuto un infortunio serio, ma si è rimesso e nelle ultime amichevoli mi è piaciuto Pavek che ha struttura e potrebbe essere interessante per l’Italia”.  

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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