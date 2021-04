L’AVVARSARIO – Domenica il Napoli sfida l’Inter al Maradona

Dopo la vittoria al Ferraris contro la Sampdoria, il Napoli sfiderà domenica alle 20:45 l’Inter capolista. Reduce da 11 vittorie consecutive, i nerazzurri sono a quota 74 punti con 23 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, sono 69 le reti realizate e 27 quelle subite. Il capocannoniere dedlla squadra è Lukaku con 21 reti, segue Lautaro Martinez a 15, Hakimi a 6, Sanchez a 5, D’Ambrosio, Skriniar e Barella a 3.

I precedenmti contro il Napoli – Sono 1254 i precedenti tra le due squadre, con 47 vittorie per il Napoli, 70 per l’Inter e 37 pareggi. L’ultima vittoria degli azzurri in campionato il 19 maggio 2019, col risultato di 4-1. l’ultima sconfitta il 6 gennaio 2020 col risultato di 1-3.

La formazione tipo dell’Inter – Modulo 3-5-2 con Handanovic in porta, in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni, a centrocampo Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Darmian, in attacco Lukaku e L. Martinez.

Mariano Potena