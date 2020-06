GdS: A Verona Milik in campo al posto di Mertens

Questa sera riparte dalla 27esima giornata il massimo campionato italiano; in programma tre partite, tra cui spicca Bologna Juventus, domani invece toccherà al Napoli tornare in campo dopo la bella parentesi di Coppa Italia. Questa mattina il quotidiano sportivo dalle pagine rosa riporta un’indiscrezione sulla probabile formazione che Gattuso schiererà. al Bentegodi contro il Verona. Sembra che il tecnico calabrese voglia far rifiatare Mertens, il quale accusa ancora un leggero affaticamento muscolare, per cui il riposo potrebbe essere un’ottima medicina. .Al suo posto, al centro dell’attacco, quindi ci sarà Milik, autore, a Roma, del rigore decisivo per la conquista del trofeo tricolore. Il centravanti polacco è un professionista serio e seppur in odore di partenza è pronto a dare il massimo, fino al termine per la causa azzurra. Tuttavia, secondo il Mattino la parola fine sulla permanenza dell’attaccante n.99 nel capoluogo campano, non è stata ancora scritta. Infatti non è detto che non possa ripetersi ciò che è accaduto con Mertens con un finale positivo a sorpresa. Del resto la competizione tra Milik ed il folletto belga non può che giovare alla squadra in questa seconda parte della stagione che si chiuderà solo ad agosto. Ricordiamo che il Napoli sarà impegnato il 7 o l’8 di agosto, a Barcellona, contro Messi e compagni, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.