IL FISCHIETTO: Verona vs Napoli affidata a Pasqua di Tivoli

Sarà Fabrizio Pasqua della sezione arbitrale di Tivoli il fischietto della gara Verona vs Napoli, valida per il 27esimo turno di serie A, in programma domani alle ore 19,30 al Bentegodi. Il trentasettenne arbitro originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, sarà coadiuvato dai giudici di linea Tolfo e Prenna, dal quarto ufficiale Prontera e dagli assistenti al Var Mariani e Paganessi. Pasqua vanta cinque precedenti con gli azzurri: con lui in campo il Napoli ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, risultati giunti tutti in quel di Fuorigrotta. Dunque quella contro la squadra scaligera rappresenta la prima partita giocata in trasferta sotto la sua direzione.