CALCIOMERCATO – Miretti-Napoli: parte la trattativa

L’ultima mossa ufficiale il ds Giovanni Manna l’ha fatta con la Juve per Fabio Miretti, il centrocampista dalle caratteristiche perfette per completare il reparto dei campioni. Miretti è una mezzala d’assalto come piace a Conte. Giovane ma già esperto, che tratta la palla con cura ed eleganza, ma che sa partecipare in maniera attiva anche alla fase di riconquista. Passo svelto, gambe forti, resistenza. Ieri Fabio ha partecipato all’amichevole contro la Reggiana, ma sa da tempo che per la Juve non è più intoccabile. E la conferma l’ha avuta di recente, quando il club bianconero non ha chiuso la porta al sondaggio del Napoli, ma ha rilanciato, chiedendo il doppio dei 10 milioni messi sul piatto dagli azzurri. Nessuna chiusura alla cessione. E allora via alla trattativa.

E i due club in questi giorni hanno intensificato i contatti, per provare a trovare una quadra il prima possibile. Miretti è prodotto del vivaio bianconero e garantirebbe una plusvalenza totale in caso di cessione. Fabio non ha mai chiesto di essere ceduto, però se proprio deve dire addio alla Juve, vuole farlo per un top club. E l’interesse del Napoli ovviamente lo lusinga. L’idea di giocare nella squadra campione d’Italia e di poter lavorare con Conte è un premio anche alla crescita che ha avuto negli ultimi anni. Miretti è un tuttofare che sa fraseggiare nello stretto e puntare velocemente verso la porta. Tempi di gioco e intelligenza tattica, non semplici da trovare in un ragazzo del 2003.