Gioco online, 5 consigli per chi è alle prime armi

Il gioco online sta conoscendo nell’ultimo periodo un nuovo boom, dovuto soprattutto alla possibilità limitata o assente di giocare fisicamente causata dalla pandemia. Le giocate online hanno vissuto infatti impennate record, con i web casinò che hanno aumentato i propri fatturati del 30% rispetto all’anno precedente.

Uno studio condotto su 4000 persone tra aprile e maggio ha evidenziato che il 33,8% di chi gioca normalmente online ha aumentato le proprie occasioni di gioco, il 28,8% non ha cambiato abitudini e l’11,3% si è affacciato su questo mondo proprio durante il lockdown. Di fatto il gambling garantisce allo stato entrate ragguardevoli: a spendere più di 500 euro è stato il 14,6% dei giocatori online, con un 11% che invece si è attestato tra i 200 e i 500 euro.

Gioco online, consigli per novellini

Giocare online è un’attività che in molti casi costituisce un momento di relax passato sul proprio pc o il proprio tablet, ma in realtà si tratta di un mondo complicato che risulta di difficile comprensione se non gli si dedica abbastanza tempo. Ecco dunque un elenco di consigli utili per muoversi più abilmente nelle sale da gioco online:

– Valutate con attenzione i bonus. Il web offre moltissimi portali su cui dedicarsi al gioco e, quando si deve scegliere a quali iscriversi, è bene considerare prima di tutto i siti che presentino i bonus online più adatti al proprio gioco. Come spiega Wisecasino.com, ad esempio Snai offre bonus vantaggiosi e facili da ottenere: alla registrazione c’è un bonus gratuito di 15 euro con requisiti di scommessa di sole 10 volte l’importo, mentre sul primo versamento si può decidere tra tre possibilità diverse di bonus il cui saldo resta separato da quello del conto di gioco.

– Non abbiate paura di perdere. La sconfitta è fisiologica, fa parte del gioco e va accettata, senza scadere in momenti di poca lucidità perdendo poi soldi in scommesse futili o esagerate: se non è serata non è serata, chiudete il pc e riprovate il giorno successivo con più calma.

– Non oltrepassate le vostre possibilità. Bisogna avere sempre chiaro qual è il proprio budget e quali sono i propri limiti, tirandosi indietro quando è necessario perché magari un tavolo è diventato troppo rischioso per proseguire con le scommesse.

– Leggete condizioni e regolamenti. Ogni casinò online ha le proprie regole e chi gioca deve conoscerle, dall’accredito delle vincite al funzionamento delle giocate.

– La sfortuna non esiste. Nel gioco la strategia è una componente fondamentale e non va accantonata per gettarsi alla cieca nelle giocate affidandosi alla buona sorte: usare sempre la testa e non dimenticate di giocare su portali autorizzati.

Sito Aams, perché è così importante?

Come si riconoscono i portali autorizzati? Il marchio Aams, ora ribattezzato Adm, è di cruciale importanza e dovrebbe trovarsi su qualsiasi sito di scommesse online. Questo perché il marchio Aams è una garanzia apposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di come il casinò il bookmaker in questione operi rispettando la legge e quindi non metta a repentaglio i dati e i portafogli dei giocatori: diffidare dagli operatori che non compaiono nell’elenco delle piattaforme legali.