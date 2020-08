Sky – Infortunio Insigne: situazione clinica migliorata, cauto ottimismo per Barcellona

Ecco quanto si legge sul sito di Sky Sport: “Filtra un cauto ottimismo, dopo l’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Lorenzo Insigne in giornata. La situazione clinica è notevolmente migliorata, resta un’infiammazione all’inserzione dell’adduttore, quindi è una situazione che andrà gestita e monitorata. Il giocatore del Napoli continuerà per i prossimi due giorni a fare delle terapie, sarà di fatto una lotta contro il tempo per partecipare alla trasferta di Barcellona. Di certo, è prematuro fare previsioni adesso. Deciderà insieme allo staff medico, facendo una prova generale il giorno prima della partita. All’84’ della partita con la Lazio, Insigne si è fermato dopo un bello slalom tra gli avversari, toccandosi l’inguine sinistro. Si è steso a terra dolorante, per poi accomodarsi in panchina tra le lacrime, per la paura di non poterci essere nella sfida più importante della stagione. Ma invece potrebbe non essere così. Nel caso in cui Lorenzo Insigne non dovesse partire dal primo minuto al Camp Nou, le soluzioni sarebbero eventualmente due: Elmas e Lozano, con il primo preferito perché è in grado di garantire maggiore equilibrio alla squadra mentre gli strappi del messicano potrebbero tornare più utili a partita in corso.

Fonte: sport.sky.it