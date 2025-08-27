Storia di Felice Levratto, il bomber italiano che sfondava le reti

Quello del bomber, del centravanti, del cannoniere è un ruolo affascinante che in Italia si ricollega a una serie di nomi che sono rimasti nella storia dello sport e non solo. Da Piola a Riva, da Boninsegna a Vieri, da Paolo Rossi a Pippo Inzaghi. Ma la memoria collettiva tende troppo spesso a scordarsi di un nome a cui è legato un soprannome tanto semplice quanto emblematico: Virgilio Felice Levratto, detto Sfondareti.

Un vero bomber che tirava così forte da sfondare veramente le reti. Nato a Carcare in provincia di Savona, è passato alla storia per un paio di episodi incredibili e per una canzone scritta molti anni dopo, nel 1949.

Allora, siamo tra gli anni ’20 e gli anni ’40, i palloni erano dozzinali e di cuoio e non iper sofisticati come lo sono ora, e la cosa può aver inciso sul fatto che lui abbia potuto sfondare realmente le porte. Si dice ne abbia rotte almeno sette, e attorno a lui si è creata un’aura che ha a che fare più con quella di un essere mitologico che non con un giocatore di calcio.

Pare che la gente si recasse allo stadio perché voleva vedere con i suoi occhi quello che accadeva durante le sue partite. Come andare al circo con la promessa di vedere Polifemo o Godzilla.

In un’intervista rilasciata al Secolo XIX, alla domanda “Come faceva ad avere quel tiro così potente?”, il nipote di Virgilio Felice Levratto risponde: “Da piccolo si allenava con una palla durissima creata con le frattaglie del macellaio da cui lavorava”.

Ora, immaginare una palla fatta con le frattaglie provoca un certo disgusto (ma all’epoca era comunque possibile ritrovarsi a giocare con le interiora degli animali), ma già questo aneddoto racconta una storia a sé, un mondo che oramai non esiste più e che si riallaccia a un’ideale di uomo littorio. Virgilio Felice Levratto era alto, muscoloso, imponente. Dominava gli avversari.

Nel 1922 si gioca la prima finale di Coppa Italia, tra il Vado Ligure e l’Udinese. È una partita tosta, difficile, che non si sblocca. Siamo ai tempi supplementari, momenti concitati. È il ‘118esimo. Virgilio Felice Levratto ha diciotto anni, è un ragazzino. Riceve palla da fuori aria e calcia un tiro potentissimo di sinistro. La palla entra in rete.

Qui accade per la prima volta la magia che lo renderà immortale: la rete si sfonda, il pubblico non crede a ciò che ha appena visto. Il Vado Ligure vince la sua prima e unica Coppa Italia. Virgilio Felice Levratto diventa mito.

Due anni dopo, nel 1924, ci sono le Olimpiadi a Parigi. Levratto non ha ancora compiuto diciannove anni. Milita ancora nel Vado Ligure ma, nonostante questo, viene convocato in Nazionale. Sul due a zero per l’Italia contro il Lussemburgo, tira una bordata assurda verso la porta e la palla colpisce in faccia Etienne Bausch, che cade a terra (e pare che Levratto abbia gridato “U l’ho matou”, ovvero l’ho ammazzato) con la lingua tranciata in due. I medici riescono a riattaccargli la lingua in qualche modo.

Non deve essere stata una gran giornata per il portiere del Lussemburgo. Infatti, pochi minuti dopo, ha di nuovo di fronte a sé il bomber di Carcare. Voi che avreste fatto? Vi sareste accucciati da qualche parte? Oppure avreste corso verso il centrocampo urlando come dei disperati? Baush sceglie la seconda. Non ne vuole proprio più sapere di Levratto che, impietosito, butta volontariamente la palla fuori a porta sguarnita.

Andiamo più avanti nel tempo. Levratto ha smesso di giocare ed è il vice allenatore della Fiorentina per cinque anni. Conosce il Quartetto Cedra, che nel 1959 scrive una canzone dal nome Che centrattacco, dove si narrano le gesta di un immaginario Spartaco della quinta b, che arriva a giocare in Serie A e in Nazionale (salvo poi, purtroppo, capire che era tutto un sogno).

Quanto è di più interessante capire in questo pezzo squisitamente Quartetto Cetra style, è il fatto che Levratto viene preso come paragone positivo, come modello che puoi solo sognare di superare, come potrebbe essere oggi Ronaldo, nel tennis Federer, nel basket LeBron James. Ma, appunto, come sentiamo alla fine della canzone, essere più forte di Levratto non può che rimanere un sogno.

Il ritornello iper orecchiabile dice: “Oh, Oh, oh, oh che centrattacco / Oh oh oh oh, tu sei un cerbiatto / Sei meglio di Levratto ogni tiro va nel sacco / Oh, oh, oh, oh, che centrattacco”. Nella coscienza degli italiani di quegli anni, Levratto era davvero qualcosa di unico. Un giocatore che, nonostante non abbia avuto una carriera folgorante, è stato circondato da un’epica che purtroppo con lo scorrere dei decenni si è rarefatta.

Se qualcuno, poi, ha ancora dubbi sulla potenza di Levratto, c’è un altro aneddoto che ci racconta sempre suo nipote. Pare che una volta, quando era negli Alpini, un mulo gli tirò un calcio. Lui non deve averla presa molto bene. Infatti, subito dopo, gli rifilò il suo fantomatico sinistro su una zampa, spezzandogliela.

Quanto ci sia di leggenda e quanto di verità, non ci importa. Virgilio Felice Levratto è stato qualcosa di più di un semplice bomber.



Fonte: Esquire