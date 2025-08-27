IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – Napoli vs Cagliari sarà diretta da Bonacina di Bergamo, al Var La Penna

Armando Fico 27 Agosto 2025 0 34 sec read

Sono giunte, da poco, le designazioni arbitrali delle gare di serie A, valide per la seconda giornata; La partita  che ci interessa da vicino, ovvero Napoli vs Cagliari, anticipo di sabato sera a Fuorigrotta, che segna il debutto casalingo stagionale della squadra di Conte  è stata affidata al fischietto iscritto alla sezione arbitrale bergamasca, Kevin Bonacina, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Barhi, mentre gli addetti al Var saranno La Penna e Paterna. L’arbitro lombardo non ha mai diretto il Napoli, viceversa vanta due precdenti con la compagine sarda, entrambi nella stagione passata. I rossoblù hanno ottenuto un successo, contro la Cremonese in Coppa Italia ma in campionato sono stati battuti dal Torino.

