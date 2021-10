IL FISCHIETTO. NAPOLI VS BOLOGNA, dirige Serra di Torino

Per il posticipo della decima giornata di serie A, del turno infrasettimanale di campionato, Napoli vs Bologna, in programma giovedì 28, alle 20,45, al Maradona, il designatore arbitrale ha scelto il signor Serra della sezione di Torino. Con lui ci saranno, in qualità di assistenti, De Meo e Rossi mentre il quarto ufficiale di gara sarà Massimi. Infine al VAR il duo Mariani-Lo Cicero. Per la cronaca l’arbitro piemontese non ha mai diretto, in passato, la squadra partenopea, per cui non esistono precedenti.