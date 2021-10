Giudice sportivo: appiedati per un turno i quattro allenatori espulsi domenica

Come previsto ampiamente, il giudice sportivo della serie A ha squalificato, per una giornata, i quattro allenatori espulsi domenica, nel corso della nona giornata. Si tratta del tecnico del Napoli, Spalletti, di Mourinho, entrambi cacciati dall’arbitro Massa in Roma – Napoli, di Gasperini ed infine di Inzaghi. Tutti colpevoli di comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Sia l’allenatore toscano che i tecnici di Atalanta e Inter hanno ricevuto, inoltre, una sanzione pecuniaria di 5.000 euro. Al solo Mourinho, invece, non avendo avuto l’espulsione diretta, non è stata comminata alcuna multa. Il fischietto ligure nel suo referto ha dichiarato che Spalletti, al termine del match, ha assunto un comportamento ironico, con un applauso di scherno nei suoi confronti, oltre a pronunciare espressioni poco piacevoli. Questa seconda motivazione però è totalmente falsa in quanto Spalletti non ha aperto bocca. Pertanto nel turno infrasettimanale della decima giornata, i quattro mister in questione non potranno sedere in panchina. Dunque per Lucianone, il quale ha appreso la notizia con tanta delusione, c’è stata la beffa oltre il danno. L’allenatore del Napoli, giovedì contro il Bologna, dovrà accomodarsi in tribuna.