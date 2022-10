Il fischietto calabrese Francesco Cosso è stato scelto per dirigere Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A che si disputerà a Fuorigrotta domenica prossima alle 18. I suoi assistenti saranno Raspollini e Affatato, il IV Uomo Ayroldi, mentre al VAR agirà il duo Valeri-Abbattista. Per l’arbitro Cosso prima volta in assoluto con il Napoli.