CALCIOMERCATO – Napoli, tutto fatto per il ritorno di Elmas. Anche Hojlund è vicinissimo

Vincenzo Letizia 27 Agosto 2025 0 32 sec read

Nuovi contatti nel pomeriggio tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. L’obiettivo del Napoli è quello di raggiungere l’intesa per l’attaccante tra stasera o massimo domani e quindi si parlerà per rendere l’obbligo di ricatto per il giocatore più sicuro o facilmente raggiungibile, in modo da accontentare i Red Devils. Affare cominciato molto vicino alla conclusione. Agli inglesi andranno 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto “praticamente” obbligatorio.

Tutto fatto invece per il ritorno di Eljif Elmas (Skopje, 24 settembre 1999) in maglia azzurra.

Le cifre dell’operazione sono di 2 milioni di prestito più bonus da 500mila euro e un diritto di riscatto fissato sui 17 milioni.

Vincenzo Letizia

