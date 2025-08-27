BREVI

Massimo Moratti ricoverato per una polmonite: è in terapia intensiva

27 Agosto 2025

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Moratti, 80 anni, malato da tempo, non sarebbe in condizioni critiche ma ha la polmonite e i medici hanno deciso di intubarlo vista la fatica a respirare autonomamente.

La gestione più lunga della storia dell’Inter

Sotto la sua gestione, la più lunga nella storia dell’Inter (iniziata nel 1995 e chiusa nel 2013) il club nerazzurro ha vinto una Champions League, cinque scudetti, una Coppa Uefa, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, e una Coppa del mondo per club FIFA.

