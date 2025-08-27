NEWS

Giorgio Perinetti e Gigi Pavarese a Febbre a 90

Vincenzo Letizia 27 Agosto 2025 0 2 min read

Giorgio Perinetti é intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

Perinetti

“Scudetto, sarà duello Napoli-Inter. Conte stratega, per De Bruyne ha cambiato modulo”

“Premesso che con il mercato aperto sono tutte le società attive per completare gli organici, la prima giornata ha dato indicazioni chiare, ma non definitive. Il duello con l’Inter, comunque, per il Napoli si ripeterà in maniera piena, entrambe hanno dato segnali inequivocabili, poi è chiaro che le altre si stanno attrezzando, vedremo dopo la sosta le indicazioni definitive anche con l’arrivo della Champions.

Hojlund? Il ragazzo ha qualità importanti, non è Lukaku che era al centro del progetto tecnico-tattico di Conte, faceva da play alto, perché è uno abile anche a ricevere e difendere palla, favorendo gli inserimenti degli altri, mentre il danese è uno che attacca più la profondità, è veloce e credo che Conte potrebbe anche abbassare un po’ la squadra, in ogni caso è un acquisto in grado di fare molto bene.

Di sicuro Conte ogni anno tira fuori qualcosa dal cilindro, per inserire De Bruyne si è inventato il 4-1-4-1 che poche volte in Italia è stato proposto, lui lo fa in maniera dinamica ed offensiva.

Le altre sono tutte in costruzione, il Milan potrebbe prendere Rabiot, la Juve si sta rinforzando, vedo comunque molte squadre attrezzate per un posto in Champions.

La mia avventura all’Athletic Club Palermo? Non possiamo competere con i rosanero, la prima squadra della città, ma daremo una mano ai giovani che vorranno mettersi in mostra. Cercheremo di salvarci e aiutare molti ragazzi. A Palermo sono legatissimo, mi ha dato ma anche tolto tanto, amo la città anche per motivi sentimentali. Poi c’è il mio amico Pippo Inzaghi, al quale auguro di tornare in serie A”.

Pavarese

Anche Gigi Pavarese é intervenuto a Febbre a 90. Ecco le sue dichiarazioni:

“Hojlund la migliore possibile, rivincere il titolo sarebbe tanta roba”

La scelta di Hojlund è la migliore, completa le caratteristiche di un calciatore che in rosa mancava, il danese può anche giocare accanto alla punta centrale, una scelta saggia che proietta il Napoli sempre più come la squadra favorita per lo scudetto.

L’obiettivo di Conte e De Laurentiis è quello di fare un cammino importante in Europa, dove l’entusiasmo e la voglia di ben figurare, associate alle qualità di giocatori come De Bruyne e Mc Tominay fanno sì che il Napoli possa fare davvero una grande Champions. Fermo restando che vincere il quinto scudetto, il secondo consecutivo, sarebbe davvero tanta roba..”.

