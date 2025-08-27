Leonardo Semplici, Gianni Improta e Paolo De Paola a Radio Punto Nuovo

Cagliari, l’ex all. Semplici: “Gara tosta per il Napoli sabato! Pisacane ha le giuste idee. De Bruyne? Alza il livello di tutta la Serie A”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari: “Napoli-Cagliari sarà una partita tosta per tutti. Gli azzurri proveranno subito a fare la voce grossa, ma i sardi stanno bene e lo hanno dimostrato contro la Fiorentina. Ha un allenatore giovane come Pisacane che ha idee interessanti, la partita non è scontata per quanto il Napoli sia favorito. Lucca? Ha dei valori importanti e da solo può già rappresentare tanto in assenza di Lukaku. Conte poi lo ha aiutato molto con i quattro centrocampisti in campo, a riprova di quante frecce abbia il Napoli nel suo arco. Ha una rosa allestita per fare bene ovunque, sia in campionato che in coppa. Il Cagliari? Ha puntato su un allenatore come Pisacane che può fare subito bene. C’è una nuova via con tante idee giuste. Questo Cagliari mette al centro gli uomini di qualità, penso a Gaetano che con il nuovo allenatore può fare il salto definitivo. Cosa porta De Bruyne? È un valore aggiunto per tutti, per quanto non sia più giovanissimo. Può alzare il livello del Napoli e della Serie A”.

Improta: “Napoli più autoritario ora, ci ripeteremo per lo Scudetto! De Bruyne un campione, è il faro che illuminerà il nostro cammino”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Il Napoli a Sassuolo mi è piaciuto molto. È stato autoritario, è sceso in campo col piglio della grande. Ci ripeteremo, ne sono sicuro: questa squadra ha tutto per bissare lo Scudetto. Rispetto alle altre big, il Napoli ha fatto un passo in avanti ulteriore, ma la distanza con l’Inter resta più o meno la stessa. I nerazzurri hanno mostrato grandi cose e hanno fatto i colpi giusti. Saranno le duellanti ancora per il titolo, ma ora il Napoli ha qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Ritorno Elmas? È un acquisto intelligente. Non è una minestra riscaldata, può ancora dare tantissimo. E poi è uno duttile, nelle mani di Conte può essere davvero fondamentale dalla panchina. Meret e Milinkovic-Savic? Racconta molto quanto sia migliorata la panchina. Al di là dei dualismi, la forza del Napoli ora sta nelle alternative. Meret è già un ottimo portiere, nonostante qualche limite noto. Milinkovic-Savic aggiunge peso e spessore, sa giocare con i piedi e può dare tranquillità quando chiamato in causa. De Bruyne? Il campo ha confermato subito che è un campione. Ora con la sua esperienza sarà di aiuto per i suoi compagni più giovani. È il faro che illuminerà il cammino del Napoli, speriamo che non succeda nulla con gli infortuni. Hojlund? Conte lo vorrebbe il prima possibile, avere un’alternativa in quel ruolo è fondamentale. Avere il solo Lucca limita l’allenatore, accoglieremo a braccia aperte chi verrà a completare la rosa. Ora Conte può solo aspettare, non può fare altro. Hojlund mi piace molto, per caratteristiche fisiche e tecniche. Al Napoli può esaltarsi, svaria molto e va in profondità. E poi rispetto a Lukaku e Lucca è anche più veloce”.

De Paola: “Ben venga il 5-0 dell’Inter, toglie pressione dalle spalle del Napoli! Hojlund serve agli azzurri, con lui si può fare benissimo in Champions”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli sta evolvendo, a Sassuolo mi ha colpito. Conte non è rimasto ancorato a vecchi concetti di gioco, si è adeguato bene ai suoi migliori giocatori. Ha messo in campo i più bravi e a centrocampo ha trovato la formula vincente col 4-1-4-1. L’inserimento di De Bruyne è già meraviglioso, ha dato il motore ad una nuova squadra. Ha fatto subito la differenza. Hojlund? Il Napoli ne ha bisogno dannatamente, soprattutto in Champions. Servono quei calciatori lì per brillare, perché bisogna mettere a disposizione il maggior numero di talenti possibile. Il Napoli può fare un percorso brillante e interessante in Europa, senza negligere lo Scudetto. Gli azzurri hanno tanta qualità in tutti i reparti, con l’imbarazzo della scelta. Le altre? Ben venga il 5-0 dell’Inter, toglie pressione dalle spalle del Napoli. Avere una concorrente forte, fa soltanto bene al Napoli e a Conte. L’Inter si è liberata dalla gabbia tattica di Inzaghi, ora con Chivu è più propositiva. Questo distoglie l’attenzione dal Napoli e aiuta. Milan e Juventus le vedo più distaccate, nei rossoneri non vedo coesione tra le varie parti tecniche. I bianconeri sono partiti bene, ma hanno ancora un po’ di problemi da dover sistemare. Poi segnalo un Como che fa davvero paura, che con Fiorentina e Roma possono diventare delle schegge impazzite nella zona Europa. Dualismo Meret-Milinkovic? Meret è un ottimo portiere, nonostante l’etichetta ingiustamente datagli dall’ambiente. Ha grande personalità. Il dualismo, però, lo ha creato Conte e non i giornalisti”.

