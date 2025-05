LE INTERVISTE – Parma, Chivu: “I ragazzi amano la maglia e la città. Premio Leoni e Circati”

Queste le dichiarazioni del tecnico del Parma Cristian Chivu:

Ancora una volta personalità e carattere contro una big:

“E’ stato il miglior primo tempo da quando son qui per intensità, coraggio e determinazione. Non è mai semplice affrontare una squadra come il Napoli, hanno fatto una grande prova. Nella ripresa le energie son venute a mancare, son arrivati crampi e stanchezza, sapevamo di dover fare dei cambi. C’era da sostituire qualcuno che non aveva più di un’ora, poi c’è anche chi ha avuto cento minuti nelle gambe e mi ha dato ragione, parlo di Circati. Voglio elogiare la sua prova, l’ho fatto anche in spogliatoio. Non era semplice rientrare oggi dopo così tanto tempo. Ha confermato quanto ha fatto vedere in allenamento. Voglio elogiare anche Leoni contro un avversario come Lukaku, premio anche Balogh. Non mi piace parlare di individualità, ma loro tre per la pressione che avevano hanno fatto una grandissima prova. Soprattutto Leoni, non ha perso un duello contro Lukaku, ha usato forza fisica e intelligenza”.

Cosa è successo nell’episodio dell’espulsione?

“Mi reputo il solito idiota che si mette in una rissa e prende gli schiaffi, son colpevole di questo. Ho messo le braccia per dividere, l’arbitro ha interpretato in maniera diversa, non so che informazione è arrivata. Chiedo scusa ai ragazzi perché non sarò in panchina, mi dispiace di questo, ma gli schiaffi li ho presi nel passato, li ho presi oggi e li prenderò. Porgo l’altra guancia, non è un problema”.

A Bergamo bisogna far punti:

“Sapevamo di dover fare punti, da quando sono qui è così. Se siamo arrivati con possibilità di salvarci a questo punto è merito dei ragazzi, della serietà e del coraggio che hanno avuto. Si sono calati in una realtà non semplice, hanno fatto sempre il massimo. Faccio loro i complimenti, manca una partita. Siamo abituati a vivere settimane che richiedono di stare sul pezzo, sapendo che non è mai semplice affrontare una partita di Serie A”.

