LE INTERVISTE – Napoli, Meret: “Dobbiamo rimanere lucidi, vogliamo chiudere in bellezza”

Queste le dichiarazioni di Alex Meret:

Ci hai messo due pezze, come hai vissuto questi novanta minuti?

“Ho visto una squadra attenta in fase difensiva e con voglia di aiutarsi. Davanti potevamo fare qualcosina in più, ma abbiamo creato occasioni. Gli ultimi minuti sono stati una montagna russa, vedevo la panchina con le facce tristi, poi per fortuna la Lazio ha pareggiato e ci abbiamo provato fino alla fine ad andare in vantaggio. Ma era anche importante non prendere gol, ci teniamo stretto questo punto e ora vogliamo chiudere in bellezza”.

E’ un finale con una guerra di nervi:

“Il Parma si gioca la salvezza, non era in campo per regalarci la vittoria. Hanno fatto la loro partita e l’hanno fatta bene. Davanti non ci hanno fatto prendere palloni e c’è da mettere in conto l’avversario. Dovremo essere più lucidi possibile e ora l’ultima partita diventa fondamentale. Dando il 100% possiamo toglierci una bella soddisfazione”.

