IL PUNTO SULLA A DOPO LA 37esima giornata – Ogni verdetto rimandato all’ultimo turno, il Napoli a un passo dallo scudetto, Cagliari salvo

La penultima giornata di serie A, non ha emanato alcun verdetto defintivo , nè per lo scudetto, nè per il quarto posto, nè per l’Europa League, e nè per la salvezza. Tutto rimandato al 38esimo turno che, probabilmnente sarà spezzettato. Inter e Napoli giocheranno, forse, giovedì o venerdì in anticipo, per dare più giorni di riposo ai nerazzurri, i quali, dovranno disputare la finale della massima manifestazione continentale, sabato 31. Ovviamente, per quanto riguarda il titolo, dopo i contemporanei pareggi di Napoli e Inter, rispettivamente con il Parma, 0 a 0 e con la Lazio 2-2, gli azzurri di Conte, forti del punto di vantaggio , sono favoritissimi per vincere il quarto tricolore, dovendo ospitare il Cagliari, salvo, al Maradona, nell’atto finale di questo campionato. La Juve, invece, è in pole positions per aggiudicarsi l‘ultimo posto utile per la qualificazione nell’Europa che conta, in seguito al successo interno contro l‘Udinese per 2 a 0. In coda, tre punti d’oro peer l‘Empoli a Monza , per 3 a 1, del Cagliari, 3 a 0 al Venezia, del Lecce , 1 a 0 sul Torino ed infine pari per 1 a 1 tra Verona e Como. In ottica seconda competizione europea, vittoria della Roma per 3 a 1 sul Milan, fuori da tutti i giochi. Successo pure della Fiorentina sul Bologna per 3 a 2. Dunque, dobbiamo attendere i restanti 90 minuti per conoscere la vincitrice di questo torneo e quale squadra farà compagnia ai brianzoli e ai lagunari, in serie B. Rischiano grosso l’Empoli ed il Lecce che dovranno affrontare, nel prossimo turno, il Verona e i biancocelesti di Baroni.