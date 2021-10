LA PARTITA – Napoli-Bologna 3-0, gli azzurri vincono al Maradona

Il Napoli batte al Maradona il Bologna 3-0 con una rete di Fabian Ruiz e una doppietta di Insigne su rigore.

PRIMO TEMPO

Al 14′ occasione per il Napoli sugli sviluppi di una ripartenza: Osimhen serve Insigne che prova il pallonetto ma il pallone viene deviato in angolo. Al 18′ passano in vantaggio gli azzurri con un gran gol da fuori area di Fabian Ruiz. Al 38′ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano di Medel in area, dal dischetto non sbaglia Insigne. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57′ prova la conclusione Osimhen dalla distanza ma il pallone termina di poco fuori. Al 60′ altro calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Mbaye su Osimhen, va a segno di nuovo Insigne. Al 72′ tiro potente di Anguissa che colpisce la traversa. All’86’ colpo di testa di Osimhen, ma spedisce il pallone di poco fuori. Al 90′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (30′ st Mertens), Anguissa (30′ st Demme), Fabian Ruiz; Lozano (21′ st Politano), Osimhen, Insigne (20′ st Zielinski). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna. Allenatore: Domenichini (Spalletti squalificato).

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Mbaye (17′ st Skov Olsen), Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez (30′ st Binks), Svanberg, Hickey; Orsolini, Vignato; Barrow. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Dijks, Cangiano, Pyyhtia, van Hooijdonk, Santander, Schouten, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Serra di Torino

Reti: 17′ pt Fabian Ruiz, 41′ pt su rig. e 17′ st su rig. Insigne.

Ammoniti: Anguissa (N); De Silvestri, Medel (B). Recupero: 1′ pt e 0′ st

Mariano Potena