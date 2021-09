IL FISCHIETTO. NAPOLI VS CAGLIARI, dirige Piccinini di Forlł

La gara Napoli Vs Cagliari, posticipo serale di domenica 26 settembre, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, valido per la sesta giornata di campionato sarà diretta dall’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì.Assistenti i signori Vivenzi e Rossi, quarto uomo Di Martino e infine al Var ci saranno Massa e Di Iorio. Per la cronaca il fischietto romagnolo vanta tre precedenti col Napoli, in cui i partenopei hanno raccolto due vittorie e un pareggio