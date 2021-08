Domani il sorteggio dei gironi di Europa League, il Napoli in prima fascia

Dopo la partitissima Napoli vs Juventus, della terza giornata di campionato, il giovedì successivo, la formazione di Luciano Spalletti comincerà la sua nuova avventura continentale in Europa League, seconda competizione per importanza, quest’anno più snella in confronto agli anni passati per via della presenza del terzo torneo: la Conference League. Domani, venerdì 27 agosto alle ore 13, ci sarà il sorteggio dei gironi eliminatori ed il Napoli è collocato in prima fascia, vantaggio non indifferente che permetterà alla squadra azzurra di essere testa di serie e giocare un ruolo primario per il passaggio del turno. Sono state apportate delle novità nei regolamenti da parte degli organi europei, prima fra tutte l’abolizione del gol doppio in trasferta. Come detto la manifestazione è stata snellita per cui parteciperanno solo 32 compagini invece di 48 come in passato. La fase a gironi conterà 8 gruppi, con quattro squadre ciascuno. Soltanto la prima di ogni girone passerà agli ottavi di finale del torneo, mentre le seconde dovranno disputare gli spareggi contro le 8 terze provenienti dai gruppi di Champions League. Inoltre la terza classificata, invece, avrà la possibilità di giocare gli spareggi di Conference League, contro le seconde della terza competizione europea. Il Napoli, secondo i pronostici parte favorito per accedere agli ottavi di questa nuova Europa League. Appuntamento, dunque a domani, nel primo pomeriggio per conoscere le avversarie continentali dell’undici di Spalletti.