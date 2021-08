Del Genio: “Temo che in futuro alcuni club, ora dietro al Napoli, possano superarlo”.

Il noto giornalista televisivo Paolo Del Genio, nel corso della sua trasmissione sportiva su Tela A, ha manifestato grande delusione per l’immobilità sul mercato del Napoli che non è stato in grado, finora, di rafforzare a dovere l’organico, aggiungendo che quelli che parlano di una formazione azzurra competitiva per lo scudetto sono dei folli che andrebbero arrestati. Questa gente non ama il Napoli e non vuole il bene di questo club; la società di De Laurtenttis farebbe bene a riconoscere gli amici veri da quelli falsi, ha affermato ancora Del Genio, apparso molto turbato, tanto è vero che ha concluso le sue dichiarazioni dicendo di temere che in futuro alcuni club, ora alle spalle del Napoli, possano addirittura superarlo, come per esempio la Fiorentina che sta facendo un gran mercato.