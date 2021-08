Mercato Napoli: Ciro Venerato assicura che De Laurentiis prenderà un mediano in questi giorni

Tra cinque giorni chiuderà i battenti il calciomercato estivo, una sessione senza botti, dove molti acquisti sono stati portati a termine all’insegna dei prestiti. Per quanto riguarda il Napoli, la società azzurra non ha fatto operazioni di rilievo se non quella del difensore Juan Jesus, ex Roma, preso a parametro zero con contratto di un solo anno. Per il resto piccole operazioni minori. Non è arrivato il terzino sinistro che Spalletti aveva espressamente richiesto e quasi sicuramente non arriverà neanche adesso, mentre come ha rivelato il giornalista napoletano Ciro Venerato, esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione radiofonica di Walter De Maggio, il presidente De Laurentiis prenderà un mediano in questi ultimi giorni. Qui di seguito quanto affermato dal giornalista della Rai:

“Prima della fine di questo mercato il Napoli acquisterà sicuramente un mediano a prescindere dalle cessioni. Amrabat è solo una voce ma difficilmente giungerà alla corte di Spalletti. Pjanic non rientra nei piani del Napoli. pur sapendo che il Barcellona pagherebbe anche il 50% dello stipendio, un vero affare, ma il club partenopeo non è interessato all’ex juventino. Marcao è invece il giocatore che potrebbe entrare nella lista di Giuntoli qualora dovesse concludersi la cessione di Manolas. Ci sono stati dei contatti con il suo entourage. Mustafi e Rugani sono obiettivi se partirà il difensore greco. Tuttavia, per ora l’Olympiakos non prende Manolas perché non va oltre i 6 milioni“. Data la situazione economica De Laurentiis fa fatica a trovare un centrocampista con i parametri da lui richiesti, però, ribadisco che un mediano sarà acquistato.”