Bellinazzo: “De Laurentiis ha 100 milioni e non vuole usarli. Napoli a rischio ridimensionamento”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 25 Ore e di Calcio e Finanza, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla situazione economica del club azzurro. “Perché il Napoli ha il mercato così bloccato? Perché il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole intaccare i 100 milioni di riserva che ha in cassa, anche se chiuderà il bilancio con una perdita storica. Il Napoli non può permettersi aumenti di capitale come fa la Juventus. C’è una massima del mercato finanziario che vorrei citare e secondo cui ‘il risparmio non è mai guadagno’, per dirla in parole povere. Ecco: oltre un certo livello di risparmio ed oculatezza, si finisce con l’avere un atteggiamento controproducente”.

“Se non compri certi giocatori – ha aggiunto – lo paghi. E il Napoli l’ha pagato, vedendo venire meno le entrate extra della Champions League, che le permettevano di galleggiare in una posizione medio-alta in classifica. Il Napoli deve entrare in Champions almeno per due anni su tre. Si deve viaggiare con oculatezza, ma senza esagerare, altrimenti si avranno solo esiti negativi: sul piano sportivo ed anche economico, entrando in un circolo vizioso che ti costringerebbe a ridimensionare. Sarebbe un vero peccato, alla luce della storia di questo club”.

AreaNapoli.it