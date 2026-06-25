CALCIOMERCATO NAPOLI, Vergara nel mirino del Como: davvero gli azzurri possono privarsi di un talento così?

Il futuro non si vende (o forse sì?)

Nel calcio moderno nessuno è davvero incedibile, ma ci sono notizie che inevitabilmente fanno alzare più di un sopracciglio. Una di queste riguarda Antonio Vergara, uno dei prospetti più interessanti usciti negli ultimi anni dal vivaio del Napoli e oggi finito nel radar di un Como sempre più ambizioso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club lombardo starebbe valutando il talento azzurro come possibile alternativa in caso di impossibilità di trattenere Nico Paz. Un interesse concreto che conferma quanto il valore del ragazzo sia ormai riconosciuto anche fuori dall’ambiente partenopeo. Eppure la domanda nasce spontanea: davvero il Napoli sarebbe disposto a separarsi da uno dei suoi giovani più promettenti?

Un patrimonio tecnico da preservare

Vergara rappresenta esattamente quel tipo di calciatore che ogni società sogna di costruire in casa: qualità tecnica, personalità, margini di crescita e una prospettiva che sembra ancora tutta da esplorare. Non sorprende quindi che il Napoli lo valuti almeno 30 milioni di euro e stia addirittura ragionando su un rinnovo contrattuale.

Una valutazione importante che racconta molto più di una semplice cifra. Significa che il club crede nel ragazzo e ne riconosce il potenziale. Per questo l’idea di una cessione, almeno oggi, appare difficile da immaginare, salvo offerte davvero fuori mercato.



De Laurentiis e il mercato: quando le certezze vacillano

Naturalmente quando si parla di trattative nessuno può permettersi di escludere scenari inattesi. Aurelio De Laurentiis ha dimostrato più volte di saper resistere alle pressioni, ma anche di saper sedersi al tavolo quando le condizioni economiche diventano irresistibili.

Il Napoli deve guardare avanti

Al netto delle suggestioni di mercato, la sensazione è che il Napoli abbia più interesse a valorizzare Vergara che a privarsene. In un calcio dove i giovani di qualità costano cifre sempre più elevate, lasciar partire un talento cresciuto in casa potrebbe rivelarsi una scelta difficile da giustificare nel lungo periodo.

Per questo motivo, almeno per ora, la strada che porta lontano dal Vesuvio appare più complicata di quanto possa sembrare. Perché i campioni si comprano, ma i talenti costruiti in casa hanno spesso un valore che va ben oltre qualsiasi assegno.



L’interesse del Como conferma la crescita e la credibilità raggiunte da Antonio Vergara, ma allo stesso tempo evidenzia quanto il Napoli si trovi tra le mani un patrimonio tecnico di assoluto valore. Cederlo oggi significherebbe rinunciare a una scommessa che potrebbe trasformarsi in una grande certezza domani. E in una piazza che sogna di restare ai vertici, certe decisioni meritano più di una semplice riflessione.