BREVI

Napoli-Højlund: prosegue il meeting con gli agenti per limare gli ultimi dettagli

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 27 sec read

Dopo aver raggiunto l’accordo verbale nella mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, il Napoli e gli agenti di Højlund stanno attualmente discutendo per trovare le intese su aspetti legati al contratto, alle commissioni e ai termini personali del giocatore.

L’incontro tra le parti, iniziato alle ore 17, sta proseguendo senza sosta: arrivato al meeting anche Antonio Conte.

L’ex Atalanta arriverà in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della squadra azzurra.

Le cifre dell’operazione, tra prestito e obbligo, saranno di 45 milioni di euro.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

CALCIOMERCATO – Clamoroso: il Lipsia potrebbe soffiare Hojlund al Napoli

La storia del calciomercato, soprattutto quando c’e’ di mezzo Aurelio De Laurentiis, insegna ad attendere le ufficialità per definire come chiuse le trattative. Potrebbe essere […]

29 Agosto 2025 0 26 sec read

Massimo Moratti ricoverato per una polmonite: è in terapia intensiva

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Moratti, 80 anni, malato da tempo, non sarebbe in condizioni […]

27 Agosto 2025 0 28 sec read

Europeo U21, Spagna-Italia 1-1. Pisilli risponde a Rodriguez

Finisce in parità il terzo e ultimo match della fase a gironi dell’Europeo U21 dell’Italia di Carmine Nunziata. Contro la fortissima spagna gli Azzurrini pareggiano 1-1 la […]

17 Giugno 2025 0 46 sec read

MONDIALE PER CLUB – Il Chelsea vola in finale sulle ali di Joao Pedro (doppietta): 2-0 al Fluminense

Il Chelsea è il primo finalista di questo Mondiale per Club! Gli uomini di Enzo Maresca si sono imposti per 2-0 contro la Fluminense grazie alla doppietta di Joao Pedro alla […]

8 Luglio 2025 0 30 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui