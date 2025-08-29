Rosolino, Olive, Fava, Verna e Cammaroto ai microfoni di NM LIVE 

Rosolino: “Champions? Nessun avversario va sottovalutato, il Napoli ha dominato contro il Sassuolo”

NAPOLI – MASSIMILIANO ROSOLINO, ex campione di nuoto, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sorteggio Champions? Uno quando pensa di avere un avversario che sulla carta è inferiore, abbassa l’attenzione e va in difficoltà. La pianificazione della preparazione va fatta a prescindere dall’avversario. Il sorteggio è di medio livello e il Napoli deve essere pronto. Tutte le squadre,anche quelle più blasonate, sono attente al sorteggio, tante squadre straniere, che sia il City o il PSG, avranno rispetto per gli avversari. Non vedo l’ora, bisogna crescere ulteriormente. Tifosi dell’Eintracht Francoforte? Non è un problema di tifoseria, ma serve sensibilità. A prescindere, bisogna prendere in considerazione la tutela dello show e dei tifosi che amano il calcio. E’ brutto partire con la paura degli scontri. Napoli-Cagliari e il ricordo della partita Scudetto? Superato il Sassuolo, il Napoli ha vinto l’ultima partita e da tifoso è bello vedere le belle partite e questo aiuta molto a crescere le squadre. Giocare e vincere con tre gol è molto diverso rispetto alla vittoria per il rotto della cuffia. Il Cagliari non è una squadra meno ambiziosa, anche perchè non esistono squadre meno ambiziose, magari attualmente sarà anche più in forma fisicamente. E’ bello ripartire da questa partita, è un ricordo che emoziona ancora, ma bisogna metterlo da parte. Sassuolo-Napoli? Il Napoli ha mostrato consapevolezza contro il Sassuolo. Il Napoli ha fatto una preparazione per guardare un pò più avanti, ma anche se sei sotto carico, ha quella lucidità perchè sa che può contare su una squadra importante. Conte trasmette due fattori: pratico, perchè i ragazzi sono allenati a fare il proprio lavoro, e psicologico. Come successo a Sassuolo, il Napoli non si è imposto, ma ha cercato di dominare”.

NM LIVE – Olive: “Il Napoli ha dato una dimostrazione di forza contro il Sassuolo, Lukaku assenza pesante, De Bruyne valore aggiunto”

NAPOLI – RENATO OLIVE, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sassuolo-Napoli? Il Napoli ha dato dimostrazione di forza, di volontà di voler vincere il campionato, visto che parte da favorita. Hanno fatto degli acquisti importanti, purtroppo manca Lukaku, che è un’assenza pesante. Fino a quando non si trova un sostituto, possono esserci dei problemi. Lukaku è un calciatore importante, anche quando non ha fatto prestazioni esaltanti, ha portato sempre a casa la pagnotta e non sarà semplice. E’ l’unica incognita del Napoli, poi bisogna vedere come tornerà. Lucca non è che non è all’altezza, ma serve un sostituto ancora più importante. Hojlund? Manca il fiore all’occhiello, se non ci fosse stato l’infortunio di Lukaku, il Napoli partiva avvantaggiata rispetto all’Inter. Ora è quasi allo stesso livello, l’Inter ha avuto un vantaggio da questo infortunio. Cagliari? Pisacane venderà cara la pelle e vuole dimostrare di essere all’altezza. In questo momento, il Napoli ha fatto degli acquisti importanti, De Bruyne ha portato carattere, voglia di vincere ed esperienza: aspetti che a volte sono mancati nel Napoli l’anno scorso. De Bruyne torna a Manchester per la Champions? Sarà una spina nel fianco per i suoi vecchi compagni, è un calciatore di assoluto livello. Il campioonato italiano ha acquistato due grandi campioni, come De Bruyne e Modric, porteranno un valore aggiunto alla Serie A. E’ una fortuna per Napoli e Milan l’arrivo di questi due campioni. Elmas e il vice Anguissa? Potrebbe essere una valida alternativa, il Napoli ha bisogno di completare lo scacchiere, visto che compete su più fronti. Quando il Napoli è andato in difficoltà e sono stati chiamati in causa i panchinari, hanno dato quel valore aggiunto per vincere il campionato. Champions? Sono gli altri che devono avere paura del Napoli, deve essere considerata la miglior squadra italiana: gli azzurri devono far sentire il loro peso”.

NM LIVE – Fava: “Champions? Sorteggio interessante, Napoli compatto contro il Sassuolo, serve la stessa mentalità con il Cagliari, Lucca deve stare tranquillo, Elmas un jolly, Hojlund è forte”

NAPOLI – DINO FAVA, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Champions? Sorteggio interessante, ci divertiremo. Bisogna che il Napoli faccia attenzione, non si può sbagliare. Quella che mi intriga di più è quella contro il Manchester City, bisogna fare una bella partita. Sassuolo-Napoli? Il Napoli mi ha fatto un’ottima impressione, mi è piaciuta la cattiveria che sta trasmettendo Conte alla squadra e la compattezza di squadra. Quando parlo di compattezza, mi riferisco alla maturità con cui ha gestito la partita, mi ha dato la sensazione di una squadra forte che vince con tranquillità. Napoli-Cagliari? Il Napoli deve continuare con la mentalità e la maturità avuta contro il Sassuolo. Deve mantenere la concentrazione alta: serve questo fino a quando non saranno tutti al massimo livello della condizione. Lucca? Lui ci teneva fin troppo a fare bene. Deve stare tranquillo, per un attaccante giocare in una squadra come il Napoli è solo un piacere. Continuerà ad avere spazio per fare bene, perché ha le qualità per farlo. Mercato? Elmas è un jolly, un calciatore duttile: prenderlo è un passo avanti. Hojlund è forte, poi se arriva un altro centrocampista saremo tutti più felici”.

NM LIVE – Verna: “Napoli squadra solida contro il Sassuolo, il Cagliari verrà allo stadio Maradona con uno spirito diverso rispetto all’anno scorso”

NAPOLI – CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sorteggio Champions? Il sorteggio ha una valenza diversa rispetto al passato. Qui ci sono squadre che si equivalgono, è importante il momento in cui affronti ciascuna squadra, come ha detto Marotta. Per quanto riguarda il calendario del Napoli, è utile che la partita con il Qarabag si giochi al Maradona, è un dato rilevante. Mentre prima il girone ti faceva stare con il fiato sospeso, visto che ancora brucia l’eliminazione per differenza reti del Napoli. E’ importante fare gol, nella classifica i pareggi ti fanno camminare troppo lentamente. I tifosi dell’Eintracht Francoforte? E’ stata la prima cosa che ho detto a un amico, non vorrei rivedere le scene di guerriglie urbane alle quali abbiamo assistito. Non è possibile che si riveda una cosa del genere, serve il polso duro e fermo per contrastare qualsiasi tentativo. E’ una cosa da preparare con cura, speriamo che si trovi una misura per far si che non accadano scontri. Napoli-Cagliari? Mi ha colpito la solidità del Napoli contro il Sassuolo, evidentemente non è ancora al pieno della concentrazione agonistica, visto che ci sono stati alcuni errori banali. Dipende dal fatto che non ci sia ancora quella condizione agonistica, dovuta anche ai ritiri. E’ evidente che ti manca è la tensione agonistica, ma arriverà piano piano e immagino che certi errori non li vedremo più. Errori, però, in un contesto dove si è vista una solidità complessiva. Il Cagliari viene con uno spirito diverso rispetto all’anno scorso: si era appena salvato e c’era un calo fisiologico comprensibile. Dopo il pari con la Fiorentina, Pisacane vorrà fare bella figura. Mercato? L’infortunio di Lukaku meno male che è arrivato quando puoi ancora aggiustare il tiro. Anche con Lukaku, con il gioco delle coppie, non avendo più Raspadori e Simeone, è fisiologico che un Lucca o un Lukaku possa fermarsi. Ci sono competizioni ravvicinate ed è un problema avere un solo attaccante. Serve un jolly, come lo era Raspadori (che è stato un professionista ineccepibile). Potrebbe essere una soluzione prendere un altro under per sostituire Anguissa. Mi dispiacerebbe se dovessero cedere Mazzocchi o Spinazzola”.

NM LIVE – Cammaroto: “Il Napoli ha fatto un sondaggio per Mainoo, Hojlund? Accordi raggiunti, c’è un ultimo nodo da sciogliere, Elmas operazione fatta e finita”

NAPOLI – EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mainoo? Il Napoli ci ha provato, ha provato ad inserirsi, il calciatore non è soddisfatto del suo minutaggio e del suo ruolo attuale nello United. Il Napoli ha sondato, il calciatore vorrebbe andare via, magari anche in prestito per avere più spazio. Amorim ha dichiarato, però, che il calciatore resta allo United. Sostanzialmente si aspetta che il calciatore lotti per un posto in squadra. Per Amorim le cose non cambiano, poi vedremo se è d’accordo Mainoo. Hojlund? Barra dritta, al 99% è fatta, ma la matematica ci dice che è chiusa quando diventa 100. Morale della favola: gli accordi sono stati raggiunti tra le parti, ci sono da limare alcuni dettagli, in questo momento l’ultimo nodo da sciogliere riguarda il 10% di rivendita e il calciatore avanza delle mensilità dallo United e vuole queste due mensilità. Il tempo scorre e il Napoli ha fretta, voleva farlo partire in serata. Nel tardo pomeriggio avremo novità importanti. Elmas? Siamo già a 100, dobbiamo aspettare che arrivi l’aereo. Voleva assolutamente venire a Napoli, è un’operazione chiusa, fatta e finita. Bilancio del mercato delle squadre italiane? Faremo a tempo debito il bilancio del Napoli. Stando a quanto si prospetta, l’Inter chiude senza prendere Lookman, dovrà difendersi dall’assalto del Newcastle a Frattesi. Io direi che l’Inter con Lookman avrebbe spostato gli equilibri, senza è un’altra storia. Nel Milan regna la confusione più totale: Tare e allegri sono commissariati da Moncada e un intermediario che lavora per il Milan. Ibra è sparito dai radar. Il Milan voleva Vlahovic e non l’ha preso, Jashari si è infortunato, Rabiot resta al Marsiglia. Nkunku non è un attaccante da 20 gol. Il Milan resta una incompiuta. Juventus? E’ ancora alle prese con il rebus Kolo Muani, il PSG non molla di un centesimo. Vlahovic resta e vince la sua partita con il club bianconero. Champions? Mi ha un po’ divertito leggere che il Napoli ha avuto il sorteggio peggiore. Il Napoli se la giocherà: se togli Chelsea e Manchester City, è un girone alla portata. Tutto sommato poteva andare peggio, credo che il Napoli ha tutto per fare i punti per entrare tra le prime otto. Napoli-Cagliari? Ci saranno tanti napoletani doc, il Cagliari è un avversario ostico, ma voglio sbilanciarmi: il Napoli che ha allestito un’ottima squadra, poi vedremo se metterà la ciliegina con Juanlu Sanchez e il vice Anguissa, è un Napoli che in Italia può soltanto perderlo lo Scudetto. Sono fiducioso per il percorso in campionato”.