SSC NAPOLI | Con un grande lavoro di squadra APT – Comune, Dimaro Folgarida è pronta ad accogliere gli azzurri

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 15 LUGLIO 2026 – È ormai alle ultime battute il conto alla rovescia che si chiuderà venerdì mattina con l’arrivo a Dimaro Folgarida di squadra, staff tecnico e dirigenti de SSC Napoli, con il neoallenatore Massimiliano Allegri e il Presidente Aurelio De Laurentiis, per il primo pranzo allo Sport Hotel Rosatti, a conclusione del trasferimento da Napoli.

Nel pomeriggio alle 18.00 la squadra svolgerà il primo allenamento del ritiro per poi proseguire al ritmo di due al giorno, escluse le giornate dove sono a calendario le amichevoli con Arezzo (mercoledì 22) e Carrarese (domenica 26).

Oggi SSC Napoli ha rilasciato i link per poter prenotare sia l’ingresso gratuito allo stadio in occasione del doppio allenamento quotidiano, sia per il rito degli autografi sul palco della SKI.IT Arena e sia per l’ingresso all’esposizione storica dei 100 anni della società. Indicate anche le aree di parcheggio veicoli predisposte per i tifosi che raggiungeranno in auto la Val di Sole: Questo l’indirizzo dove vi è anche tutto il calendario delle attività e tutti i dettagli operativi: https://sscnapoli.it/ritiro-estivo-dimaro-2026/

Sono ore di attività frenetica in Val di Sole per il via del 15.o Ritiro estivo precampionato della squadra azzurra nell’anno in cui festeggerà i 100 anni di vita. Si lavora agli ultimi dettagli nella SKI.IT Arena alle strutture destinate al pubblico nel piazzale dello Stadio Comunale di Carciato: il palco che ospiterà il rito degli autografi, il grande Igloo (DOM) con i trofei vinti e i momenti (cimeli) iconici di questo secolo di vita.

L’inaugurazione con le autorità è prevista venerdì mattina alle ore 10.00.

A fianco della struttura è collocato il grande negozio (Store), sempre di colore bianco candido. E il palco per gli autografi con varie postazioni operative dedicate alle attività ludiche per i tifosi. Il lavoro non si è fermato nemmeno per la pioggia intensa caduta nel pomeriggio che ha ulteriormente rinfrescato la temperatura e tonificato il manto erboso dello stadio.

Si attente ancora quella che è stata definita la ciliegina sulla torta e la cui messa in funzione è prevista nella giornata di domani. Sulla Collinetta sovrastante la SKI.IT Arena è in fase di allestimento l’area gastronomia (Food) dotata di un grande capannone dove sarà possibile degustare comodamente le sfiziosità in vendita, partenopee e trentine.

All’interno dello stadio è stata completata la tribuna stampa che in questi undici giorni ospiterà il centinaio di giornalisti accreditati in rappresentanza di media internazionali, nazionali e locali. Già in funzione la mega rete WIFI a 100 mega realizzata da Trentino Digitale, partener insostituibile che da 15 anni consente ai giornalisti di connettersi automaticamente nelle tre aree a loro riservate: la tribuna stampa, la sala stampa e il teatro sede delle conferenze stampa.

Totalmente agibili sono le due tribune (Meledrio e Carciato) allestite sulle curve grazie alle quali la capienza dello stadio comunale di Dimaro Folgarida supera i duemila posti a sedere. Ultimi ritocchi anche alla nuovissima palestra ricavata a filo del campo di gioco sotto il nuovissimo edificio delle scuole elementari di Dimaro Folgarida. Sul parquet è stato posato il pavimento in materiale gommoso. La palestra si affaccia direttamente sul doppio rettangolo verde: quello tradizionale di misure standard e quello minore realizzato sotto la cura Carciato per ospitare lavori specifici.

Grazie ai grandi finestroni il colpo d’occhio di cui si gode dalla palestra è spettacolare tanto da farla apparire quasi una di quelle aree VIP che caratterizzano i grandi stadi. A bordo campo sono già stati posizionati i grandi gazebo che ospiteranno sia gli ospiti del ritiro e sia chi è impegnato nelle varie mansioni del Comitato organizzatore.

Insomma, anche quest’anno si potrebbe dire Missione compiuta. Ancora una volta il folto gruppo operativo composto APT Val di Sole e dal Comune di Dimaro Folgarida, coordinato da Vittorio Menghini e del vicesindaco Gabriele Bisoffi, ha pienamente centrato l’obiettivo. Con la supervisione del Sindaco Marco Panciera, del presidente dell’Apt Luciano Rizzi, del direttore Fabio Sacco e l’affiancamento di Trentino marketing.

Un grande lavoro di squadra reso possibile anche dalle realtà di volontariato della valle e di una serie di professionisti impegnati a soddisfare i requisiti necessari per allestire in totale sicurezza un simile impegnativo appuntamento. Lavoro scontato in Val di Sole, si potrebbe dire, considerando gli impegni mondiali che si susseguono sul fiume Noce (campionati, di canoa, kayak e Rafting e nell’area di Commezzadura e del Passo del Tonale con Mondiali e competizioni internazionali di mountain bike. Ma è sempre meglio ribadirlo in segno di omaggio a chi si spende per la collettività

In Piazza Madonna della Pace è stato allestito il grande palco per le tre serate che vedranno protagonista la squadra ed è stato completato anche il gigantesco schermo per la proiezione di quattro film di grande richiamo. Domenica sera la Piazza si trasformerà invece in una curva da stadio mondiale perché sul maxischermo verrà proposta la finale del Mondiali di calcio FIFA 2026. Insomma, pronti per il via.

Sono già in vendita i biglietti per le due amichevoli che si possono acquistare anche nell’ufficio turistico a Dimaro

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO ORE 18 SSCNAPOLI – SSAREZZO

DOMENICA 26 22 LUGLIO ORE 18 SSCNAPOLI – CARRARESE CALCIO 1908

Per INFO www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it