Sportitalia: la UEFA valuta l’esclusione dell’Eintracht dalle coppe europee per i prossimi due anni

Dopo i problemi della giornata di oggi a Napoli causati dai tifosi dell’Eintracht Francoforte, potrebbero arrivare ripercussioni per il club di Francoforte. Stando quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, la UEFA potrebbe escludere il club tedesco dalle competizioni europee per i prossimi due anni. Le valutazioni sono in corso, la decisione definitiva potrebbe arrivare nella giornata di venerdì 17 marzo.